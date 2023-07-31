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一波三折！賴清德組「民主大聯盟」　剛開打已6人退選

▲▼民進黨2023第二十屆第二次全代會7/16舉行，黨內重量級黨公職代表全員出席力挺2024總統參選人賴清德，及民主大聯盟立委。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德半個月前才率黨籍立委參選人大造勢，如今退選人數再添一人。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、黨主席賴清德7月中旬剛與黨籍立委參選人合體大造勢，屏東縣第二選區（屏南）立委參選人許展維今（31日）晚間拋下震撼彈宣布退選。賴清德籌組的「民主大聯盟」才剛開打，累計退選人數已多達6人，從北到南包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、屏東縣，都面臨「換將」窘境，為立委選情增添變數。

回顧過去數月的提名過程，民進黨今年3月啟動立委初選作業，當時宜蘭縣現任立委陳歐珀、基隆市議員張秉鈞、桃園市議員楊家俍自立委初選風光勝出，未料卻在5月初民進黨即將正式公告立委初選候選人名單前夕，楊家俍突自爆昔日曾在網路張貼「深夜孤寂，需要妳的慰藉」短文，觸犯《兒童及少年性交易防制條例》的黑歷史，主動向民進黨提出放棄提名資格的申請，成為退選第一人。

同月月底，原有志力拚第四屆連任的陳歐珀，遭時代力量前立委黃國昌踢爆，曾於2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，連保母車也是登記在詐騙集團旗下，苦思多日後，陳發表退選聲明，強調「退出此次選舉，是我捍衛清白的開始」。

同樣在5月底，賴清德親自召開記者會，宣布艱困選區佈局將採「民主大聯盟」模式，栽培、支持年輕人，因此將在新北市第九選區（永和）與無黨籍政治評論員李正皓合作，未料此舉引發黨內青年強烈反彈，逾700名黨內年輕世代幕僚和支持者加入連署，質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友，儘管李否認指控，仍在半個多月後黯然宣布退選。

6月中旬，原本被徵召參選台北市第三選區（中山、北松山）立委的民進黨前副秘書長林飛帆，因被指在黨工遭廠商性騷擾案處理不當，宣布退選立委。他當時親自在中央黨部舉行記者會表示，雖然中央黨部報告已釐清他沒有吃案或包庇，但做為督導部門長官，要以更高標準負政治責任。

6月底，甫自基隆市立委初選勝出的張秉鈞，被控以人頭詐領助理費，基隆檢方偵查後，將張秉鈞及其父母一家三口依涉犯《貪污治罪條例》的「利用職務詐取財物罪」，向法院聲押禁見獲准，當時張秉鈞透過親弟代發聲明退選，說明將勇於面對，全力配合司法偵辦。

而在7月中旬，賴清德率全體黨籍立委參選人在圓山大飯店大造勢後，卻又爆出，以同額競選出線的許展維，因涉違反《政府採購法》遭檢察官傳喚，在黨內投下震撼彈，當時民進黨也發布聲明指，如有不法之情事，會用最高道德標準來處理，勿枉勿縱。時隔不到兩周，許展維今天晚間透過臉書宣布退選，還不忘暗諷原對手之父、無黨籍立委蘇震清說，「絕對不會推出自己的孩子接班參選，更不會無所不用其極地跟國民黨合作」。

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民進黨賴清德2024總統大選2024

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