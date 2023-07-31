演唱會主辦公司被質疑　柯辦批綠議員公審百姓！籲賴清德約束黨公職

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員林延鳳30日爆料，幫民眾黨總統參選人柯文哲舉辦演唱會的公司，曾盛讚中國惠台措施，使柯文哲競選辦公室發言人陳智菡批評文革式抹紅，而林延鳳則再嗆陳智菡當民眾黨的狗。陳智菡31日晚間再發文回擊，請林延鳳停止霸凌百姓，並呼籲民進黨主席賴清德好好約束黨公職，「這種發言水準，只會拖累民進黨。」

陳智菡31日晚間於臉書表示，在白色恐怖年代，許多作家為求自保而封筆，台灣歌謠陷入空窗期；在「綠色恐怖」時代，音樂人、藝文圈也要被迫選邊站，想賺人民幣可能被控叛國。

陳智菡轉述，林延鳳在臉書上公布協辦廠商姓名、辦過的活動、發表過的文章，極盡扭曲抹紅之能事，而該負責人則非常難過地說，過去的確曾到北京參與產業研討會，跟台、陸、港澳優秀影視人才交流學習，為了養兒育女，也希望發揮她的專業影響力，無論哪裏有工作機會都盡量爭取，但只要台灣有需要也立刻回來，「這次實在不明白自己究竟做錯了什麼？」

陳智菡提及，「林大議員，請妳停止公審、霸凌百姓。」這些藝文圈、娛樂界人士，無論是在台灣的舞台上表演、到中國商演，或到民進黨、國民黨、民眾黨的競選場合演出，都應該被尊重，「這是他們的工作權，是憲法賦予並保障的自由。」

陳智菡稱，「他們一個城市一個城市的開拓，為了實現自我，甚至背負多少不為人知離鄉打拚的辛酸，敢問林議員，在妳眼中，是不是只有接民進黨的工作才叫愛台灣、挺台灣？接其他政黨工作就要被肉搜、要被除之而後快，在妳眼中，是不是到中國商演的演藝人員都等於賣台？妳才在欺負音樂人。」

最後，陳智菡也呼籲賴清德約束民進黨黨公職，「這種發言水準，只會拖累民進黨。林延鳳自知理虧，還惱羞成怒在臉書上用『樂當民眾黨的狗』侮辱我，我身為台北市北投區選民，在此表達嚴正抗議。也請林延鳳適可而止，罵我事小，扼殺台灣藝文圈、音樂人自由創作發展的能量與空間才是罪過。」