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演唱會主辦公司被質疑　柯辦批綠議員公審百姓！籲賴清德約束黨公職

▲▼2023民眾黨主席柯文哲將以民眾黨總統大選參選人的身分，4/8啟程前往美國展開為期21天的訪美行程。今日(3/6)由黨秘書長周台竹及柯文哲辦公室發言人陳智菡召開記者會說明防美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員林延鳳30日爆料，幫民眾黨總統參選人柯文哲舉辦演唱會的公司，曾盛讚中國惠台措施，使柯文哲競選辦公室發言人陳智菡批評文革式抹紅，而林延鳳則再嗆陳智菡當民眾黨的狗。陳智菡31日晚間再發文回擊，請林延鳳停止霸凌百姓，並呼籲民進黨主席賴清德好好約束黨公職，「這種發言水準，只會拖累民進黨。」

陳智菡31日晚間於臉書表示，在白色恐怖年代，許多作家為求自保而封筆，台灣歌謠陷入空窗期；在「綠色恐怖」時代，音樂人、藝文圈也要被迫選邊站，想賺人民幣可能被控叛國。

陳智菡轉述，林延鳳在臉書上公布協辦廠商姓名、辦過的活動、發表過的文章，極盡扭曲抹紅之能事，而該負責人則非常難過地說，過去的確曾到北京參與產業研討會，跟台、陸、港澳優秀影視人才交流學習，為了養兒育女，也希望發揮她的專業影響力，無論哪裏有工作機會都盡量爭取，但只要台灣有需要也立刻回來，「這次實在不明白自己究竟做錯了什麼？」

陳智菡提及，「林大議員，請妳停止公審、霸凌百姓。」這些藝文圈、娛樂界人士，無論是在台灣的舞台上表演、到中國商演，或到民進黨、國民黨、民眾黨的競選場合演出，都應該被尊重，「這是他們的工作權，是憲法賦予並保障的自由。」

陳智菡稱，「他們一個城市一個城市的開拓，為了實現自我，甚至背負多少不為人知離鄉打拚的辛酸，敢問林議員，在妳眼中，是不是只有接民進黨的工作才叫愛台灣、挺台灣？接其他政黨工作就要被肉搜、要被除之而後快，在妳眼中，是不是到中國商演的演藝人員都等於賣台？妳才在欺負音樂人。」

最後，陳智菡也呼籲賴清德約束民進黨黨公職，「這種發言水準，只會拖累民進黨。林延鳳自知理虧，還惱羞成怒在臉書上用『樂當民眾黨的狗』侮辱我，我身為台北市北投區選民，在此表達嚴正抗議。也請林延鳳適可而止，罵我事小，扼殺台灣藝文圈、音樂人自由創作發展的能量與空間才是罪過。」

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