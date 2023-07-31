跟風《鬼滅之刃》熱　賴清德自創「賴之呼吸」對尬賴品妤

▲賴清德透過社群平台合體賴品妤。（圖／翻攝自賴清德IG與臉書）

記者呂晏慈／台北報導

第22屆漫畫博覽會今（31日）閉幕，民進黨總統參選人賴清德傍晚透過社群平台發布短影音，與民進黨立委賴品妤大聊台灣漫畫產業，賴致敬近年爆紅的日本動漫「鬼滅之刃」，自創「賴之呼吸」說法，並強調未來將加強扶持台灣漫畫，讓更多人看到優秀的台灣作家及原創IP，和棒球一樣組一支TEAM TAIWAN。

賴品妤長期關注動漫產業，在Cosplay界以「總一」名號聞名，賴清德透過社群平台與她合體拍攝快問快答短影音，先以「進擊的巨人」最終季片頭曲「地鳴」提問：「聽說有個作品的片頭曲是『潤餅潤餅』？」賴品妤回答說，是「進擊的巨人」，講述想去牆外的世界，追求自由的一群人，「雖然聽起來很像在偷臭，但我沒有在偷臭！」

賴清德接著問，說到台灣漫畫產業的高牆會是什麼？賴品妤說，「目前有兩座牆：市場不強、資源不強」。賴清德則表示，文化部與文化內容策進院攜手台灣漫畫產業努力吸引更多讀者，並召喚更多企業投入，形成產業鏈，未來將加強扶持台灣漫畫，讓更多人看到優秀的台灣作家以及原創IP，跟棒球一樣，組一支TEAM TAIWAN。

賴品妤談及，目前實體漫畫書的市場，台漫大約有6.8%的市佔率，除了政府補助之外也持續媒合企業投資，台漫的品質與水準其實非常好，2018年至今，文化部漫畫輔導金已經補助超過600部作品出版，2019年「台灣漫畫基地」也正式掛牌。

此外，在IG影片中，賴清德致敬近年「現象級」爆紅的日本漫畫「鬼滅之刃」，以「賴（ㄌㄨㄚˋ）之（のNO）呼（こKO）吸（きゅうKYU）」自稱，更詼諧表示，「我不是炭治郎，我是趁食人（台語）」。