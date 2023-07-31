信賴之友會顧問緊握侯友宜雙手！　預祝當選喊「未來總統」

▲侯友宜訪日首站到東京媽祖廟參拜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日出訪日本，抵達後首站就前往東京媽祖廟參拜，關東「信賴台灣之友會」顧問、也是媽姐廟董事長詹德薫以「未來總統」稱呼侯友宜，並預祝當選。侯友宜今特別別著中華民國國旗胸章，一抵達羽田機場便受到僑胞的熱烈歡迎，不但送上花束，更手舉歡迎紅布條、高呼「凍蒜」表達對侯友宜的支持。

不過值得注意的是，民眾黨總統參選人柯文哲今年6月4日訪日的首站，也是前往東京媽祖廟參拜，當時詹德薰也親自接待柯文哲夫婦等一行人。柯文哲參拜完媽祖廟之後，贈送禮品給詹德薰和媽祖廟的廟方人員，而廟方人員則在一旁喊「柯文哲凍蒜」，詹德薰也一起喊「凍蒜！」。

侯友宜今早出發前往日本時，在桃園機場發表行前談話時表示，台日關係緊密不可分，這趟出訪不只深化雙方情誼，也希望在未來能與日本共同建構「自由與開放的印太關係」，並讓日本了解中華民國在維護區域和平穩定，以及堅定台灣民主自由制度的決心。

侯友宜也說，台灣與日本在地理、歷史、文化有著長遠的密切關係，民間交流緊密，而日本更是穩定亞太區域秩序非常重要的國家，我們希望能跟日本維持更緊密、更友好的關係，未來一起建構「自由與開放印太關係」，在台日對話的基礎上，促進印太地區的安全與穩定。

侯友宜訪日首站則先前往台灣僑胞的信仰中心東京媽祖廟參拜，祈求平安，詹德薫全程陪同並以「未來總統」稱呼侯友宜，亦祝福高票當選。

侯友宜則說，媽祖是僑胞與台灣最深的信仰連結，保佑在海外打拚的人們。在詹德薰及眾多僑胞的努力下，蓋了東京媽祖廟，讓很多思鄉情切的鄉親能夠凝聚彼此，而首站來到這裡除了感謝僑胞們這些年對日本經濟及台灣外交貢獻之外，更重要的是這裡也代表凝聚所有華人的力量，大家一起相互鼓勵，永續發展。

