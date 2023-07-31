台大理工姊畢業「考公職」！他嫌太浪費　網曝真相：升官比火箭還快

▲原PO堂姊是台大學霸。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

公務員過去是不少人追求的「鐵飯碗」，不過現在福利制度改變，似乎跌落神壇？一名網友表示，堂姊的成績相當優異，是台大理工科畢業的高材生，可是對方最後到公家單位上班，而非薪水更加優渥的科技業，讓他好奇「會不會太浪費？」但多數人搖頭指出，其實高學歷人才升職更快。

原PO在PTT發文透露，堂姊從小就非常聰明，高中就讀北一女，是所選類組中前10名畢業，後來一路順利讀上台大，還是理工科系書卷獎畢業的高材生，目前是高考公務員。他對於這個結果有點不滿意，感嘆「台大理工科系書卷獎畢業，做公務員不會太浪費了嗎？」認為堂姊應該要有更好的成就。

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不少人看到後紛紛表示，「理工組的公務員薪水也不低」、「不會啊，高階公務職位很需要厲害的人才」、「不然你要去私人企業中年被裁員嗎」、「每個人的人生規劃不同，有什麼浪費不浪費的」、「國家還是需要人才的啊」、「公務員如果是本科的就不浪費，如果是一般行政那種誰都能考的就浪費」、「每個人要的不一樣」、「其實台大政大的很常見啊，反而私立科大考上的少見」。

也有網友指出，其實高學歷人才在公家機關升職很快，「不會，這種被首長當愛將升官比火箭還快，以為平起平坐一起小基層混到老？想太多，什麼好事都會被她占走，當你以為社會是金字塔，人家已經不是金字塔體制的生物」、「升官是真的很快唷」、「這在公職體系已經鋪好路了吧」、「家人清大碩進某官股公司，馬上被抓到非常核心技術的組，裡面只有台大和清華兩個幫派」。