台大拼世界排名前50　校長：發展國際頂尖特色研究中心

▲台大校長陳文章指出，台大若要進入排名世界前50名大學，要發展國際頂尖特色研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣目前還沒有大學排名進入世界大學前50名，台大校長陳文章今（29日）建議，美德日韓等國家經驗，台灣應該發展國際頂尖特色研究中心，邀請大師或頂尖學者參與，針對世界上重要議題進行跨國與跨領域，透過這些中心搭建頂尖學術交流平台，讓國外學者聽到這些中心，就聯想到台大與台灣，才有機會讓台大等學校進入排名世界前50名的頂尖大學，但目前「政府鼓勵比較少一點。」

「2023高教改革論壇」今天登場，這場論壇主題為「學習成效與學術卓越：台灣有世界一流大學嗎？政府到底做了什麼？」，由前台大校長李嗣涔主持，台大校長陳文章、前清大校長賀陳弘，分別以「學習成效與學術卓越」、「讓折翼的大學再度展翅--我們可以做什麼？」發表專題演講。

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不過，前台大校長李嗣涔一開始就指出，部分世界大學排名的評估系統不穩定，往往隨著每年評審的人導致排名有變動；台大校長陳文章也贊同，並指QS的世界大學排名，每年都增加一個項目，但他也認為，透過排名可以來檢視哪些地方需要進步。

▲前台大校長李嗣涔（左三）指出，部分世界大學排名的評估系統不穩定。（圖／記者許敏溶攝）

而台灣目前還沒有大學排名進入世界大學前50名，陳文章認為，台大若要跳到世界前50大，就要學習美德日韓等國家經驗，發展國際頂尖特色研究中心，邀請像是諾貝爾獎級大師或頂尖學者參與，針對世界上重要議題進行跨國與跨領域，透過這些中心搭建頂尖學術交流平台，讓國外學者聽到這些中心，就聯想到台大，但目前「政府鼓勵比較少一點。」

陳文章也以台大為例，目前台大將成立亞洲高等研究院，並規劃設置半導體、量子科技、精準醫療、漢學等重點領域研究中心，未來也計畫邀請諾貝爾獎得主駐點講學，目前已經募到2億元經費，未來要成為世界領先團隊，針對世界上重點且有影響力議題，但不一定是熱門，進行跨國與跨領域研究，有大師的中心，國外才會連結到台大，才能提升國際排名。

前清大校長賀陳弘則以「在急診室的大學」，形容目前台灣高教狀況，他說，台灣因為廣設大學加上少子化，導致大學出現倒閉潮，加上政府對大學投資不足，學雜費又凍漲，導致大學國際競爭力下滑，還有學用落差、學倫不彰、大學自治不足等問題。

▲前清大校長賀陳弘以「在急診室的大學」形容目前台灣高教狀況。（圖／記者許敏溶攝）

若要解決上述問題，賀陳弘建議，首先是善用高教能量，倍增外籍生，其次是學費合理化，增加每位學生投資金額，並鼓勵公私立大學合併，以及提升大學自治。

以倍增外籍生為例，賀陳弘指出，國際知名大學，外籍生基本上佔比都在20%或更高，但台灣平均不到10%，加上台灣少子化，增加外籍生可解決生源不足問題，還可為產業界提供人才，外籍生倍增，估計可帶來100億元學雜費收入，若有一萬名外籍生畢業後在台工作十年，可以為台灣貢獻一千億元的GDP，更可帶來質的變化，外籍生更是可為台灣輸出國家影響力。