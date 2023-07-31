國科會大專學生研究計畫補助　嘉大全國公立大學前十名

▲國科會大專學生研究計畫補助，嘉大名列全國公立大學前十大 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學112年榮獲國家科學及技術委員會大專生研究計畫補助共54件，僅次於臺、成、交、清等學校，排名在全國公立大學第十名，且歷年來均有學生榮獲大專學生研究計畫研究創作獎殊榮，殊為不易。獲得專題計畫補助的學生，也都可以順利銜接碩士班的學習，朝研究生涯邁進，或在國內企業和產業的研發單位，展現專業技能。

嘉大鼓勵學生從學習中探究，結合新議題，提出創新的研究構想。學生構思專題研究計畫之前，必須和指導教授針對研究議題做多次的討論，嘉義大學教授群鼓勵學生配合課程提出研究問題，由各學系邀請與主題相關教師指導，逐步發展為研究計畫，藉以培養學生從研究計畫的擬訂到研究報告的提出，從中學習並增進實驗與實作能力、分析批判與統整能力以及解決問題能力，有助於理論課程的學習效果。

林翰謙校長表示，嘉大擁有完善的實驗場域和科儀設備，教師們利用課餘時間帶領學生共同執行研究計畫，師徒制的學習，一路引領學生從大專生計畫到碩士論文研究執行，完整學生的學習內涵。為支持學生投入國科會研究計畫，嘉大更加碼補助每位學生獎助學金3,000-6,000元，國科會和嘉大雙重經費支持，讓學生在專題研究過程中，開展高層次心智能力，並在專業學術領域奠定更扎實的基礎。