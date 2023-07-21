嘉大森林暨自然資源學系　森林優勝美地野外調查





▲嘉大森林暨自然資源學系趙偉村副教授帶領學生至美國猶他州州立大學交流。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學森林暨自然資源學系趙偉村副教授自6月5日至8月14日帶領3位學生前往美國猶他州州立大學（Utah State University）進行為期兩個月的交流。希望藉由與猶他州州立大學Professor Lutz研究團隊交流互動下，充實自我外語溝通能力，提升野外調查經驗與技巧，有朝一日能為臺灣森林植群研究調查盡一己之力。

▲嘉大森林暨自然資源學系趙偉村副教授針對美國學生所提問題，利用植物學專長解釋植物生理與生態現象 。（圖／嘉義大學提供）

此次交流主要與猶他州州立大學自然資源學院野外資源系(Department of Wildland Resources)的Professor Lutz研究團隊共同前往優勝美地(Yosemite)，進行森林動態樣區冷杉林在遭遇2013年大火後的危機與更新狀態。

▲嘉大森林暨自然資源學系趙偉村副教授與學生參與優勝美地野外調查 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大森林暨自然資源學系學生來到優勝美地野外調查一個月後，觀察到森林植群類型的差異性、學習到不同於臺灣調查方式與生活模式，更了解森林大火對優勝美地的樹木所造成的影響，例如:如何判斷死樹的狀態與其主要死亡因子；遇到新死亡的樹木，需蒐集樹皮與根部內的病徵、真菌及昆蟲等證據，才能準確了解死亡原因；死亡的樹木若斷裂成好幾段，則必須紀錄其斷裂的方向、長度、大小及位置，此數據有助於了解未來若發生火災大火燃燒倒木時，可能對活樹造成的影響。感謝Professor Lutz及其團隊耐心指導，方能正確且有效率的了解其中的訣竅與義涵。

▲嘉大森林暨自然資源學系學生利用斧頭砍除樹皮，試圖尋找造成樹木死亡的可能因子 。（圖／嘉義大學提供）

猶他州州立大學Professor Lutz團隊之博士後研究人員Joseph Cooper表示，很高興與嘉大趙偉村教授師生團隊一同參與複查，彼此分享所屬國家與土地上之生態知識與調查方法，此次也是同為Forest GEO成員的國際研究合作，將有助於雙方對於不同森林類型有更進一步的了解與比較。歡迎嘉大學生對森林生態擁有高度熱忱，願意忍受野外調查的辛勞，也對未知的大自然抱有好奇心的學生來挑戰自我，期望雙方未來有更多國際交流機會，不僅是臺灣學生到美國參訪，猶他州州立大學的學生也能到臺灣的森林進行調查與學習。