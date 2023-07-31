實現農業終身學習　 嘉大首辦全國農民學院「景觀入門班 」

▲▼ 嘉大首辦全國農民學院「景觀入門班 」 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學農學院農業推廣中心與景觀學系合作，首度辧理「景觀入門班」初階選修之農民學院課程，由農推中心林明瑩主任與景觀學系陳美智主任共同主持開訓典禮。28位學員分別遠自花蓮新城、新北三重等地前來，課程期間教授豐富的景觀領域理論及實務知識。

▲實作課程學員相互合作完成景觀植栽雕塑。（圖／嘉義大學提供） 。

負責籌備該次訓練班的景觀學系王柏青副教授（兼農業推廣教授）表示，「景觀入門班」是農推中心配合農民學院開辦的初階選修課程，亦為國內第一班景觀領域訓練班，籌備將近半年的時間，考慮到各個不同層面的學員，課程完整涵蓋景觀面的基礎理論、設計規劃、植栽學及植栽設計，並結合各種實作課程，如：盆景雕塑、居家風水景觀、景觀療育暨園藝治療及工程實作等，使學員從不同面向了解景觀設計。師資分別來自臺灣多元照顧專業發展協會、田尾公路花園協會、東海大學及嘉大景觀學系，為景觀界首選，其中飛龍盆栽的朱佳玲老師更曾榮獲彰化縣樹石藝術協會盆景雕塑金牌獎。

▲朱佳玲老師(右1)為來自彰化田尾的許峻誠學員親自示範盆景修剪。（圖／嘉義大學提供） 。

王柏青老師表示，前來參訓的學員對於景觀領域有高度的興趣與新鮮感。彰化田尾的許峻誠學員，原先畢業後從事土木行業，但在26歲那年決定返鄉務農，成為新一代青年農民，對於景觀課程中任何東西都感到相當新奇，堂課認真聽講踴躍提問，課後也持續向老師請益，期望未來能提升自家園藝與景觀發展性。學員也紛紛表示，課程實作內容豐富，時間不知不覺就結束了，因此課後仍把握時間積極向老師請教。

▲田尾公路花園協會羅振杰老師(右1)示範水苔球包覆方法。（圖／嘉義大學提供） 。

農推中心林明瑩中心主任表示，很高興景觀入門班首度開辦即獲好評，這是團隊努力宣傳與籌備最好的回饋。嘉大景觀學系擁有多位學有專精的優秀師資，將是學員日後最堅實的後盾；農業推廣中心在嘉義大學成立已逾40年，中心擁有9位不同農業領域專精的推廣教授，致力於服務在地的農友，未來將持續配合農民學院籌劃更多元的課程，滿足農友需求，實現農業終身學習與時俱進之目標。