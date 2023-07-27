台科大生研發「口罩正確佩戴辨識系統」　獲國科會研究創作獎

▲台科大電機系學生洪宇晨研發「口罩正確佩戴辨識系統」，獲得國科會大專生研究創作獎。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

疫情期間，部分民眾因未正確佩戴口罩被提醒而衍生糾紛，台科大電機系學生洪宇晨研發「口罩正確佩戴辨識系統」，在辨識民眾口罩佩戴情況後，可配合語音或閘門提醒防疫規範，減少衝突發生，研究成果獲得國科會大專生研究創作獎。

在新冠肺炎疫情期間，少數民眾因未正確或沒有佩戴口罩，被提醒後爆發糾紛或衝突，類似事件不少。台科大電機工程系教授陸敬互指導的洪宇晨，連結口罩佩戴辨識與自動化提醒裝置，希望降低因提醒佩戴口罩而造成的衝突。

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洪宇晨表示，過去雖有利用AI辨識人臉是否佩戴口罩及佩戴正確性的研究，但少有更進一步應用，他利用邊緣運算裝置NVIDIA Jetson TX2和單晶片電腦樹莓派，建構基於物聯網服務的「口罩正確佩戴辨識系統」，在辨識口罩佩戴情況（正確佩戴、不正確佩戴或未佩戴）後，資訊會被傳送到裝置端，配合語音或閘門，提醒防疫規範。

雖然目前疫情已減緩，對於佩戴口罩的依賴與強制性降低許多，但洪宇晨認為，醫院等場所仍有戴口罩需求，未來可以利用這個系統，方便管理工作人員的進出與裝備完整度。

另台科大材料系學生江子揚研發的「CoCuFeNi高熵合金與Sn銲料之界面反應」，和化工系學生張佳馨研發的「新型無陽極鋰銫雙金屬電池電解液研究」，同樣獲得國科會大專生研究創作獎。

▲台科大材料系江子揚「CoCuFeNi高熵合金與Sn銲料之界面反應」，獲得國科會大專生研究創作獎。（圖／台科大提供）

國科會為提早培育優秀研究人才，每年公開徵求大專學生研究計畫，通過申請者，可獲得4.8萬獎助金及上限2萬元耗材費，研究成果報告經審查評定為成績優良有創意者，頒發研究創作獎，獎金2萬元及獎狀一紙。

▲台科大化工系學生張佳馨「新型無陽極鋰銫雙金屬電池電解液研究」，獲得國科會大專生研究創作獎。（圖／台科大提供）