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北斗鎮長補選成總統大選前哨站　大咖參拜奠安宮媽祖成攻防

▲鴻海創辦人郭台銘到彰化北斗奠安宮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鴻海創辦人郭台銘到彰化北斗奠安宮前合照。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮長補選被視為2024總統大選前哨戰，日前有鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲、綠營則有總統蔡英文、今天傍晚副總統賴清德也將為子弟兵候選人江熊一楓站台，爭取鎮長大位，參拜地方信仰中心「奠安宮」媽祖也成為藍白綠攻防要地，北斗小鎮瞬間人氣紅不讓，鎮民也始料未及。

▲▼彰化縣議長謝典林同框柯文哲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民眾黨主席柯文哲到彰化北斗奠安宮參拜。（圖／ETtoday資料照）

北斗鎮長補選即將在8月5日投票， 71歲的江熊一楓，是前綠委江昭儀的妻子、在地連任3屆的資深議員，深根基層10多年，累積厚實的人脈，此次將與前鎮長洪叁民、前鎮長楊麗香、前北斗國中家長會長顏宏霖、以及商界人士林政興等人對決，包括總統及彰化同黨籍立委全都為她力挺。

▲▼ 郭台銘彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

今天綠營議會黨團也召集全體議員與民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞及黨職幹部主動出擊，為了確保選舉過程中的合法性和公正性，「一人一里顧北斗、全民一起來」， 綠營全動起來，力拼將江熊一楓送上鎮長寶座。

傍晚賴清德將於下午5點30分先到奠安宮與江熊一楓及吳音寧、同黨立委合體參拜媽祖後，再前往奠安宮前停車場參加千人「2024挺台灣、與北斗鎮農民農友有約」、接著再前往中華路品嘗北斗肉圓、參觀洪瑞珍餅舖、沿路都有警方維持交管，請民眾留意。

▲▼彰化縣議長謝典林同框柯文哲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民眾黨主席柯文哲到彰化北斗奠安宮前合照。（圖／ETtoday資料照）

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2024總統大選彰化賴清德蔡英文奠安宮

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