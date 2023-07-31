賴清德台南本命區民調不高　蔡育輝：罪魁禍首是賴神

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝怒嗆，賴清德在台南民調不高，罪魁禍首就是賴清德自己，以及他的一幫子弟兵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨憂心台南立委掉一席，賴清德會輸掉總統大選？台南市議會國民黨團書記長蔡育輝怒嗆，賴清德在台南市執政7年多，從賴神掉落神壇變賴半天，罪魁禍首就是賴清德自己，以及他的一幫子弟兵。

蔡育輝說，民進黨長期棄怒火滔天的台南民意如敝屣，選舉到了，只知政治算計立委席次，全然不顧民生經濟發展，新營第二市場從賴清德當市長時就廢市，現在已經2023年，新營第二市場仍在拆除中，賴清德子弟兵一再阻礙新營城市華麗變身，又讓台南本命區成爐碴、太陽光電的黑金城市，賴清德治市能力都不及格？有何顏面談治國！

蔡育輝指出，台南人對民進黨有情有義，20多年來不斷給民進黨執政機會，原以為縣市合併，在賴清德當選為台南市第1、2屆市長後，台南市可以再度展現古都的風華，民進黨愛鄉愛土清廉勤政的招牌也會重現台南，誰知賴清德在台南7年多卻是台南人噩夢的開始。

蔡育輝怒批，2015年就因李全教選上議長，司法都未宣判賄選，賴清德就以此為藉口，帶著全體官員不進議會，當年的監察院為此彈劾賴清德，理由是：『違法不進議會架空立法權，悖離民主與法治原則，傷害憲政體制』，創下地方自治史惡例，也讓登革熱疫情嚴重失控，2萬多人罹病，113人喪命，寫下中華民國登革熱防治史上最黑暗的一頁。

蔡育輝說，台南縣市合併導致新營快速沒落，新營人都寄望透過新營第二市場老建物拆除，讓新營重新進行都市通盤檢討，讓新營藉著都市計畫更新，重新找回新營的經濟命脈，誰知歷經70多年風雨的木造新營第二市場，在2014年賴清德市長任內宣布廢市，至今因為賴清德子弟的抵制，第二市場還在拆除中，讓新營人一直企盼的結合休閒購物大型的複合市商場，仍在遙遠的天邊，是誰在阻擋新營的華麗變身？

蔡育輝表示，為什麼賴清德在台南本命區的民調都不高，因為很多台南人無法原諒賴清德和他的子弟兵們，社會福利最差，老人免健保2023年剛剛才上路，賴清德當年不顧民怨，房屋稅狂漲還回溯15年，民進黨無人出來聲援可憐的台南人，選前騙票，選後跳票，台南人當然生氣。

蔡育輝說，純樸的台南在賴清德手上，成為掩埋爐碴禍及鄉土，司法認證暴利可達20多億的黑金城市，88槍更讓台南太陽光電黑金盤根錯節的醜陋面，攤在國人面前，民進黨還在談台南立委少一席，賴清德總統夢就碎，賴清德連一個純樸的城市，都可以治理成爐碴太陽光電的黑金故鄉，心中沒有人民，賴清德有何能力談治國？

蔡育輝指出，2019年變更新營都市化第3次通盤檢討，內政部都委會審議通過將新營第二市場將改為停車場，因第二市場土地一部分屬市有，一部分屬私有，當年為了讓攤販們順利設攤，市府有付租金從2012 年起到2021年止，共支付1012萬元租金給私有地主，惟面臨拆遷攤販卻不願搬遷，土地屬市府的24家攤商還爭取登錄文化資產，黃偉哲市長承諾會讓新營第二市場順利拆遷，但到目前為止，只拆4間，執行不力導致經發局還要繼續支出租金，這是否涉及瀆職？