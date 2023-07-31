謝典林退出國民黨！她認「雙面押寶」　謝衣鳯：政治認知不同

▲綠營彰化縣立委參選人吳音寧。（圖／吳音寧競選辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會議長謝典林今天凌晨在臉書宣告退出國民黨，綠營立委參選人吳音寧表示，「謝家不管目前挺侯友宜、或挺郭台銘、或將來有可能要挺柯文哲，都不是他們的重點，他們最優先考量的，其實是要確保自己家族的利益。」

吳音寧指出，謝家「雙面押寶」是為了家族和派系利益，以2020年立委選舉來說，謝衣鳯第一次參選，原本她和韓國瑜的合體看板很多，後來韓流退燒，謝家就悄悄撤掉合體看板，改成個人獨照。因為利益才是謝家的中心思想。

吳音寧強調，「從這些經驗看來，謝家不管押寶誰，挺侯、挺郭、或可能挺柯，都只是表面，因為家族利益才是他們最大的考量。有一天，如果挺中國對謝家是更有利益的，或許他們表態支持中國，也不會讓人意外。」

▲鴻海創辦人郭台銘與彰化議長謝典林同框。（圖／ETtoday資料照）

對此 謝衣鳯稍早也針對「雙面押寶」做出駁斥，她表示，對於媒體及民眾認為姊弟的動作就是做雙保險， 謝衣鳯鄭重宣布不是這樣，而是政治認知不同。她感慨，外界給很多壓力，不曉得謝典林為何今天凌晨宣布。她呼籲，外界不用過多臆測，因為姊弟彼此都面臨媒體壓力，有時候就是一個壓力決堤點，看出每個人選擇的方向不同。

▲彰化縣黨部主委謝衣鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

謝衣鳯說，對於謝典林的決定，從她身為資深黨員的角度來看，當然感到惋惜；但從自己身為家人的角度，對他則表示尊重。謝向國民黨喊話，希望不要給小雞過多壓力，她身為黨團書記長，也自許有義務也希望與小雞共同努力。她感慨，這次大選有總統也有立委選舉，要完成民眾對政黨輪替、國會過半的心願，需要大家共同努力完成。