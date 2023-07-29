新北八里香甜蜜雪梨產季　水梨界嬌客套袋撐傘細心栽培

▲68歲李全益14年前為照顧父親決定返鄉種植果樹。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日最佳的消暑聖品，清脆多汁的八里蜜雪梨正式上市。蜜雪梨為水梨界的嬌客需要細心栽培，農友李全益從1月中開始接穗後，套袋撐傘細心呵護，種出品質優良、鮮脆多汁的蜜雪梨。新北市農業局推薦當季限量蜜雪梨，即日起至8月中旬為產期，把握產季到八里產地購買嚐鮮！

農業局表示，新北市梨產業主要集中在淡水、八里等地區，其中蜜雪梨是台灣自行育成的品種，其特色是果肉相對帶有脆感、甜度高並帶清香果酸；八里區因種植區域面向淡水河出海口且日照充足，果粒飽含海水鹽，口感特別甜美多汁，夏天冰鎮後享用更加消暑。

▲李全益幫每朵梨花撐起小雨傘，防止降雨影響梨花授粉。

八里區種植蜜雪梨的農友李全益原先從事裝潢業，現年68歲的他14年前為照顧父親決定返鄉種植果樹，而正式開啟種植水梨的生活。蜜雪梨為水梨界的嬌客，需要細心栽培。從1月中開始接穗，就需要套上塑膠袋保護。接穗完成的梨樹會陸續開花，需要幫每朵梨花撐起小雨傘，防止降雨影響梨花授粉。

另外，李全益平日會定期巡視管理果園，並以雞蛋殼混有機肥栽培，做為天然鈣肥，提供果樹養分，同時減少生理病害及減緩果肉氧化。李全益表示，果園內種植面積約五分地，產量約3000台斤，品質優良，蜜雪梨甜度高、果實大粒多汁，因果實不耐搬運及儲藏的特性，採產地販售。

▲八里蜜雪梨正式開賣，清脆多汁，是炎炎夏日最佳的消暑聖品。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區蜜雪梨種植面積約2公頃，除李全益還有「柚香柚農果園」的李進成在種植蜜雪梨。李進成是以自然開花方式生產蜜雪梨，同樣肉質細緻含水量高，清甜略帶果酸，擁有和一般水梨不同的獨特香氣。自然開花生產的蜜雪梨不像嫁接的以天數計算成熟期，為分批採收，延長產期，民眾趕緊把握產期品嚐當季水果。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，透過農業生產資材補助，降低農民生產成本，另輔導農友於小農電鋪直銷站上架販售，開拓通路協助銷售。今年7月底到8月中旬是八里蜜雪梨盛產季節，採收期程約20天，想要品嚐鮮脆多汁、甜又清爽的蜜雪梨，把握時機至產地購買!相關訂購資訊請洽八里區農會：02-2610-2996或直接上「小農電舖直銷站」訂購。

▲蜜雪梨為水梨界的嬌客需要細心栽培。