新北瘋草里大咬運動會8／5登場　石門草里漁港體驗釣魚樂趣

▲新北「瘋草里大咬運動會」8月5日登場，金點草里驛棧釣具租借及餐點。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市「瘋草里大咬運動會」即將於8月5日在新北市石門區草里漁港熱鬧登場。新北市政府漁業處今年與朱銘美術館攜手，以「Sweet Dance海洋動物遊行派對」揭開序幕，當日下午3時至晚上8時，打造「製造浪漫樂園市集」，讓新潮與傳統在草里漁港迸出全新火花，兩周末共計4場，是今年暑假不可錯過的年度盛會。

漁業處表示，「大咬」是捕魚時大獲豐收的盛況，對於漁夫或是釣客都是最佳期待。今年開幕式「Sweet Dance海洋動物遊行派對」邀請民眾戴上面具化身海洋動物，一起甜蜜遊行，期望今年漁民可以收穫滿滿，成為大咬豐收年。活動期間還有「大咬貓快閃見面會」，只要大咬貓一出現，就有好吃的石花凍讓民眾至金點草里驛棧免費試喝。

▲大咬貓裝置藝術。



另外，8月5日開幕當天遊行後將由晤出團故事王國帶動「同歡共舞運動操」，邀請民眾跟著律動鼓舞心情參與活動運動會，從釣魚冒險體驗到趣味釣魚達人認證，還有兒童藝工的漁港導覽，以及每場次不同主題的海洋工作坊體驗。

值得一提的是，主辦單位今年將北海岸特有的「蹦火仔」導覽化身為「蹦火仔火光十射劇場」讓遊客在岸邊如身歷其境般，透過專人解說，一邊看著海上漁船作業，一邊加深對傳統文化印象。將在8月5日、8月12日、8月13日晚上6點30分現場上演，想要深入了解「蹦火仔」的民眾千萬不要錯過。

▲釣魚體驗。

漁業處歡迎民眾報名「釣魚冒險體驗」還有活動小禮物可以拿，目前網路報名部分8月5日、8月6日等首波2場次已全數額滿，未報名成功的朋友們不必灰心，活動期間當日仍有20組名額供現場報名。8月1日則開放報名8月12日、8月13日場次，每場次開放30組線上報名，現場並備有釣魚體驗組供來賓使用（借完為止）。另外也將在「新北漁樂快爆」臉書，邀請大家找尋草里漁港大咬貓的蹤跡，拍照上傳指定頁面即可參與抽獎活動，詳細活動內容歡迎參考「2023瘋草里大咬運動會」主題官網查詢。