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法扶相助被害者不再無助　新北社會局邀網絡觀影研討

▲法扶相助被害者不再無助 新北社會局邀網絡觀影研討。（圖／新北市社會局提供）

▲法扶相助被害者不再無助，新北社會局邀網絡觀影研討。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2017年哈維﹒韋恩斯坦性騷擾事件後，＃Me Too運動席捲全球。新北市家防中心與財團法人法律扶助基金會新北分會合作，於28日下午在板橋府中15地下1樓放映廳舉辦「法扶相助，被害者不再無助！」新北法扶日電影賞析，邀社工及網絡單位觀賞電影She Said《她有話要說》，並邀台灣高院刑事庭法官及新北地檢署婦幼專組檢察官及法扶律師，和社工一起交流討論關於被害人的保護議題。

電影She Said內容主要描述紐約時報兩位調查記者追查好萊塢大佬眾多性侵與性騷擾事件，以及職場霸凌的經過，許多被害者在初期礙於對方的權勢和威嚇，甚至有達成和解等因素，而不敢吭聲；經過兩位記者鍥而不捨的努力，最後成功將加害者的罪行公諸於世，不僅讓加害人因此啷噹入獄，更讓＃Me Too運動席捲全球，連台灣也從今年5月起，連續爆發幾件性騷事件，而引發國人關切。

▲法扶相助被害者不再無助 新北社會局邀網絡觀影研討。（圖／新北市社會局提供）

▲社會局副局長吳淑芳表示，會持續提供被害人所需的專業資源。

法扶新北分會會長徐偉群表示，台灣受＃Me Too運動影響，促成立法院修正性平3法，希望未來在各個領域或職場，能真正做到保護當事人。法扶成立至今已邁入第19年，感謝各界的協助及合作，使許多需要幫助的人獲得正義伸張。

新北市社會局副局長吳淑芳、臺灣高等法院刑事庭法官邱筱涵、新北地檢署檢察官陳冠穎、法扶律師楊淑玲、新北家防中心主任許芝綺等，在電影觀賞會後進行跨域分享交流，聚焦討論被害人保護議題，包含司法、法律、警政及性騷防治和婦幼保護社工等網絡夥伴一起研討。

▲法扶相助被害者不再無助 新北社會局邀網絡觀影研討。（圖／新北市社會局提供）

▲電影She Said描述紐約時報兩位調查記者追查好萊塢大佬性侵與性騷擾事件。

吳淑芳表示，感謝法扶新北分會及所有網絡單位的合作，尤其法扶義務律師，常免費為被害人諮詢、出庭、發聲，捍衛被害人的權益。性平3法經過近3個月來輿論的關切，政府和國會聯手修正，希望能與時俱進，更符合社會所需和期待。新北市家防中心會持續提供被害人所需的法律、醫療、諮商等專業資源，如有任何需求，歡迎撥打免付費諮詢專線：0800-000785或113全國保護專線。

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