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新北社宅再獲獎　國家卓越建設獎認證10項榮耀

▲新北社宅再獲獎 國家卓越建設獎認證10項榮耀。（圖／新北市城鄉局提供）

▲新北市城鄉局將持續朝永續發展和居住正義而努力，打造友善宜居的未來。（圖／新北市城鄉局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

繼2022年新北市政府城鄉發展局勇奪2022國家卓越建設獎7項大獎後，今年更一舉囊括10項大獎榮耀，為新北市政府內最大贏家。其中「土城員和段青年社會住宅新建統包工程」及「新店區中央新村北側社會住宅新建統包工程」更榮獲綜合卓越成就獎至高殊榮。市府團隊將持續朝永續發展和居住正義而努力，並為新北市帶來更清潔、綠色、公平和宜居的未來。

城鄉發展局指出，除獲前開兩項綜合卓越成就獎外，另外包括「土城員和段青年社會住宅新建統包工程」獲得最佳施工品質類卓越獎、「新北市三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」獲得最佳規劃設計類卓越獎、「新店民安段青年社會住宅新建統包工程」獲得最佳規劃設計類金質獎、「新店區中央新村北側社會住宅新建統包工程」獲得最佳社會住宅類金質獎、「泰山中山段青年社會住宅新建統包工程」獲得最佳社會住宅類優質獎、「板橋江翠段青年社會住宅」獲得最佳社會住宅類優質獎、「萬里區大鵬停車場活化與景觀跨橋自行車道整合計畫」獲得最佳環境文化類金質獎、「都更二箭示範街道工程板橋北門街案」獲得最佳都市更新及危老重建類優質獎，獲得這些獎項充分肯定了新北市政府公共工程品質的卓越表現，並凸顯出在城市永續發展和居住正義方面的努力和成果。

▲新北社宅再獲獎 國家卓越建設獎認證10項榮耀。（圖／新北市城鄉局提供）

▲新北市城鄉局勇奪2023國家卓越建設獎10項，城鄉局副局長蘇志民（右）代表領獎。

這些優異成績的背後，也經歷了許多困境及艱鉅挑戰。首先COVID-19疫情對整體施工環境造成了巨大衝擊，嚴重影響施工進度，後續的缺工、缺料更加劇工程的困難度。此外，營建物價的飛漲也增加了工程成本，不過這一切在市府團隊帶領著施工團隊一步一腳印的堅持下，透過合作並堅持高標準的工程品質，最終成功克服了這些困難，為市民提供了優質的建設項目。

城鄉發展局長黃國峰表示，新北市政府長期為落實居住正義、加速社會住宅推動，透過容積獎勵、都更分回、引進民間資源、國有土地合作開發、公有或閒置建築改建、既有房舍整建再利用及整體開發釋出土地等多元興辦模式取得社宅資源。而今新北市社會住宅勇奪2023國家卓越建設獎多項殊榮，都是給予新北市府團隊努力的肯定，更是提升民眾對於社宅品質的信心。

▲新北社宅再獲獎 國家卓越建設獎認證10項榮耀。（圖／新北市城鄉局提供）

▲新店區中央新村北側社會住宅新建統包工程，榮獲綜合卓越成就獎。

同時黃國峰也補充，市府持續打造友善居住及人行環境，推動都更三箭「示範街道環境改善計畫」，以公辦整維方式幫老屋拉皮，建立示範標的並帶動民眾整合意願。板橋北門街案透過市府與在地居民積極整合共同努力完成，亦成功引入新店家進駐，活絡板橋府中商圈，帶給地方環境新意象；「萬里區大鵬停車場活化與景觀跨橋自行車道整合計畫」以潛力城鎮發展、環境景觀改善、地方產業活化為基礎，導入「低碳」、「環保」、「綠色基盤」及「地方再生」之概念，高度保留原有的自然地貌，將停車場公園化，更結合在地特色，將現有開放空間結合進行規劃設計，打造融入在地蹦火仔捕魚意象設計之大鵬景觀橋，以及自行車道生態綠廊，以提升地方居住品質與在地觀光機能，並持續創造優質的特色城鎮。

▲新北社宅再獲獎 國家卓越建設獎認證10項榮耀。（圖／新北市城鄉局提供）

▲土城區員和段青年社會住宅新建統包工程，榮獲綜合卓越成就獎。

▲新北社宅再獲獎 國家卓越建設獎認證10項榮耀。（圖／新北市城鄉局提供）

▲萬里區大鵬停車場暨景觀橋，榮獲最佳環境文化類金質獎。

▲新北社宅再獲獎 國家卓越建設獎認證10項榮耀。（圖／新北市城鄉局提供）

▲都更二箭示範街道工程板橋北門街案，榮獲最佳都市更新及危老重建類優質獎。

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