嘉義市科學168教育博覽會 激發孩童科學夢

▲▼ 嘉義市科學168教育博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉義市科學168教育博覽會」日前圓滿落幕！帶領孩子從生活中一起探索多元精采的科學世界，期許孩子們也能在生活中隨時保有好奇心，隨時隨地培養孩子們的科學興趣，為夢想一點一滴付諸行動，就是今年「科學168教育博覽會」活動主題「大玩夢想嘉」的重要教育意涵！

嘉市府精心規劃46個好玩有趣的闖關關卡，每日限量1000份闖關獎品一推出即快速兌換完畢，活動現場充滿大、小朋友的歡笑聲!28所國中小接力上場的29項主題的科普教室，深受親子喜愛，場場爆滿!今年首推彩繪互動投影及週末限定科學達人秀，讓小朋友們體驗新奇好玩的科學，戶外的定向越野及攀樹活動，也讓小朋友們有機會放下手機，親近大自然。

黃敏惠市長表示，今年特別在港坪運動公園體育館前規劃2座大型裝置藝術，「牛頓蘋果底嘉啦」的蘋果以及擔任「夢想接待員」的長頸龍，以蘋果寓意平平安安、幸福城市，長頸龍帶領民眾一起探索科學168樂園，現場可以看到民眾爭相拍照打卡；另外港坪體育館前噴水池的360度LED顯示螢幕裝置，為民眾打造一個獨特而具有吸引力的活動體驗，這個創新的技術讓活動減少使用大量的印刷帆布，大幅減少廢棄物量，對於保護環境和可持續發展具有重要意義，也讓參與活動的市民們能夠以多個角度、全方位地欣賞嘉義市科學教育成果!

教育處林立生處長表示，嘉義市長期致力於科學教育的推動，科技中心設置比率更是全國之冠，學校蓄積豐富的科學教育量能，讓科學168教育博覽會年年都能突破與創新，期望每次的博覽會都能激發孩子們的科學夢，以達成「成就每一個孩子」的教育目標！在活動看到家長帶著孩子們開心體驗玩科學的樂趣，就是舉辦這場活動最大的收穫，今年的科學168帶給孩子們一個有趣又豐富的暑假，相信明年邁入第20年科學168，一定會帶給全臺民眾更多驚喜以及豐富的科學體驗!