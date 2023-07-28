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2023桃園觀音菩薩文化節　壽山巖觀音寺登場

▲2023桃園觀音菩薩文化節壽山巖觀音寺登場

▲林明義董事長（左）幫壽山巖觀音寺供奉主神觀音菩薩神尊換金裝。（圖／壽山巖觀音寺提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市壽山巖觀音寺(又稱嶺頂廟)為市定古蹟，供奉主神觀音菩薩，靈驗佑人；配合2023桃園觀音菩薩文化節暨佛祖蒞台280週年五朝福醮，即日起展開系列活動。新任董事長林明義28日表示，系列活動包含全國舞龍公開賽、恭迎分靈菩薩回娘家以及揹菩蕯等，歡迎十方信眾來體驗，與佛親近，祈求平安。

為了迎接這些系列的慶典活動，林明義董事長並親率寺方員工、志工、誦經團幫寺內觀音菩薩神尊換金裝；而幫觀音菩薩神尊換金裝是非常重要神聖的儀式，必須用大悲水細心擦拭金身再換新的金裝，象徵去除煩憂及辛苦。

▲2023桃園觀音菩薩文化節壽山巖觀音寺登場

林明義說：壽山巖觀音寺奉祀主神觀世音菩薩，於乾隆七年由開山祖師宣昱和尚恭請來台，為感念開山祖師揹觀音由浙江普陀山來台灣，特舉辦揹菩薩與佛親近廣植佛緣、增福增慧活動；而今年系列慶祝活動有，7/18-8/1日(農曆6/1-/15日)開天門天貺節(補半年運) 祈福法會，半年節是閩南先民十分重視的節日，一年至此已過了一半，信眾通常在此時至寺廟參與儀式，稱為「補半年運」。

▲2023桃園觀音菩薩文化節壽山巖觀音寺登場　

7/29日(農曆6/12日)舉辦全國舞龍公開賽。7/31-8/2日(農曆6/14-16日)舉辦280週年遶境暨觀音菩薩文化節遶境、千人護駕回鑾活動。8/3日(農曆6/17日)恭迎分靈菩薩回娘家、百人誦經與佛結緣、揹菩薩祈福活動。8/4-5日(農曆6/18-19日)恭祝觀音菩薩成道紀念法會，祝壽活動。

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