五大媽祖駐駕　壽山巖觀音寺邀信眾走春祈福賞櫻

▲壽山巖觀音寺邀信眾走春祈福。（圖／壽山巖觀音寺提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市壽山巖觀音寺擁有近300年歷史、信徒眾多，是北桃園地區重要的信仰中心。由於，農曆春節過後各地廟宇陸續展開「迎媽祖」遶境祈福活動，但今年受到疫情影響許多信眾都沒辦法到南部宮廟參香，因此壽山巖觀音寺將恭迎北港朝天宮等五大宮廟媽祖駐駕寺內；新春期間也有一系列的活動和法會，歡迎信眾一同到廟裡參香迎新春。

壽山巖觀音寺說，五大宮廟媽祖駐駕是由壽山巖觀音寺所在地的嶺頂里長與里民們，在今年農曆正月初五至農曆三月十七日，恭迎北港朝天宮、新港奉天宮、彰化南瑤宮、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮等五大宮廟媽祖駐駕寺內，讓大家不用特別跑到外縣市，來到壽山巖就可以祈求佛祖、媽祖保佑。

▲壽山巖觀音寺的後山有數百棵櫻花樹。（圖／壽山巖觀音寺提供）

此外，壽山巖觀音寺新春期間也有一系列的活動和法會，包含正月初一凌晨子時起新春開廟門、正月初一起有祈安禮斗開斗暨光明燈開燈法會，現場還可以拿限量福袋；農曆正月初三起將開放補春運、正月初九是玉皇大帝萬壽、正月十五是天官大帝聖誕法會，也可以祈求平安龜與延壽大米龜回家呷平安；正月二十卯時起安奉太歲星君等活動。



壽山巖觀音寺的後山有數百棵櫻花樹，每到花季都是拍照打卡的熱點，今年春節因為連續幾波寒流的侵襲，壽山巖後山的櫻花已經陸續綻放，桃紅的山櫻花與粉嫩的吉野櫻花都探出枝枒，還有美麗的茶花正在綻放，現在正是賞花的好時候，廟前的白玉橋與蓮花池也相當適合走訪拍照，廟方歡迎信眾到廟裡拜拜參加法會的時候，也可以到後山走走，欣賞漂亮的櫻花、感受春天的腳步逐漸靠近。

壽山巖觀音寺新春期間精彩活動不間斷，不僅邀請南部五大媽祖神尊駐駕，還有多場法會可以參加，邀請信眾一同共襄盛舉、走春祈福，同時廟方也提醒民眾，現在國內疫情緊張，請大家來廟裡參拜的時候務必落實防疫工作。