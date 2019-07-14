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全國舞龍公開賽　體大學子出馬壽山巖觀音寺舞龍隊奪冠

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▲2019全國舞龍公開賽成績揭曉，由壽山巖觀音寺與與國立體育大學組成的舞龍隊奪冠。（圖／壽山巖觀音寺提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019全國舞龍公開賽14日於桃園壽山巖觀音寺競技，選手年齡從國中到大學都有，比賽現場也吸引許多民眾帶著孩子前來觀賽。成績揭曉，由壽山巖觀寺持與與國立體育大學組成的舞龍隊奪冠。壽山巖觀音寺董事長林正峰希望透過比賽，讓逐漸消逝的傳統閩南民俗技藝被永續傳承（圖／壽山巖觀音寺提供，下同）。

▲2019全國舞龍公開賽成績揭曉，由壽山巖觀音寺與與國立體育大學組成的舞龍隊奪冠。（圖／壽山巖觀音寺提供）

▲2019全國舞龍公開賽成績揭曉，由壽山巖觀音寺與與國立體育大學組成的舞龍隊奪冠。（圖／壽山巖觀音寺提供）

2019全國舞龍公開賽優勝成績如下：第一名：壽山巖觀音寺舞龍隊-國立體育大學。第二名：臺北市立大學。第三名：彰化縣芳苑國中競技舞龍隊。第四名：高雄市翔翼舞龍隊。第五名：南投縣民俗技藝協會。優勝：台北市普仁基金會、臺南城武館。

▲2019全國舞龍公開賽成績揭曉，由壽山巖觀音寺與與國立體育大學組成的舞龍隊奪冠。（圖／壽山巖觀音寺提供）

壽山巖觀音寺董事長林正峰指出，全國舞龍公開賽期與在地學校合作，培育優秀的舞龍好手。今年廟方首度與國立體育大學舞龍隊接軌，組成壽山巖觀音寺舞龍隊參賽，參賽選手吳鎮玗表示，他學舞龍已經9年了，今年是第三年參加壽山巖的舞龍公開賽，他覺得有這樣的一個平台，可以讓舞龍隊大展身手相當難得，且從參賽中學到很多經驗。

▲2019全國舞龍公開賽成績揭曉，由壽山巖觀音寺與與國立體育大學組成的舞龍隊奪冠。（圖／壽山巖觀音寺提供）

另外，配合壽山巖觀音寺舉辦的「2019桃園觀音菩薩文化節」活動，寺方將在7月18日舉辦祈福遶境，7月19日有菩薩回娘家、百人誦經及揹菩薩祈福活動；7月20日晚上7點有觀音之夜晚會。

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關鍵字：全國舞龍公開賽,體大,壽山巖觀音寺

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