▲祈福要先落實防疫，壽山巖觀音寺春節參拜暨賞花作為

▲壽山巖觀音寺特別添購大型感應式體溫測量儀，幫忙信眾量測體溫。（圖／壽山巖觀音寺提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間，想要神明保佑，得要先做好防疫！為依照中央疫情中心的防疫作為，春節期間，桃園市龜山區壽山巖觀音寺特別添購大型感應式體溫測量儀，幫忙信眾量測體溫、備有酒精消毒，林正峰董事長也提醒信眾，請記得進入廟宇後請大家全程配戴口罩，勤洗手，落實做好自我防護。

▲壽山巖觀音寺後山的公園周邊，是桃園地區最佳的賞櫻景點之一。（圖／壽山巖觀音寺提供）



由於，壽山巖觀音寺內的山茶花已經陸續綻放，廟宇後山的公園周邊，10多年前種植的數百株櫻花，每年都會在農曆春節都已陸續盛開，這幾年一直是桃園地區最佳的賞櫻景點之一、每年花季更是臉書打卡熱區。今年連續幾波寒流後，壽山巖觀音寺內的數百株山櫻、吉野櫻等櫻花品種都將盛開，賞花正是時候。

因此，為疏解農曆春節期間祈福與賞花人潮，壽山巖觀音寺也規劃出近2,000個停車位供信眾停車，其中，春節初一和初二兩天，車輛還可以由龜山區振興路轉入東方球場路停放到廟宇後方的「東方高爾夫球場」停車場。

建廟279年的壽山巖觀音寺，由於是桃園市民信仰中心，每逢農曆春節都會吸引大量信眾前往祈福，因應辛丑牛年春節的廣大人潮和車潮，廟方建議民眾於春節期間前往壽山巖觀音寺信眾和賞花遊客，儘量騎乘機車或搭乘大眾運輸公車。春節期間，龜山警分局員警、協勤的民力、廟方志工將於通往壽山巖的各主要路口指揮疏導，警方並將視情況進行交管，儘量要維持寺廟週邊道路的通暢。

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