2022全大運引燃聖火　4／26起展開11所大專院校傳遞

▲體育大學校長邱炳坤表示，2022全大運以「超越你的以為」為賽事精神。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022年全國大專校院運動會，賽前引燃聖火儀式31日在桃園市壽山巖觀音寺廟埕廣場舉行。承辦學校國立體育大學的舞龍隊員，以傳統舞龍燈演出「龍獅祈福」後，由神龍吐出龍珠引燃聖火取得母火，再由奧運選手朱木炎、鄧宇成兩人手持結合3D科技塑形的聖火炬引燃，象徵跨時代的文化與技藝的傳承。

國立體育大學校長邱炳坤表示，全國大專校院運動會以「超越你的以為」為賽事精神，期發揮潛力表現卓越；而隨著今日體大校友、2004年雅典奧運奪下跆拳道金牌的選手朱木炎、2020年東京奧運會射箭男子團體銀牌鄧宇成兩人，攜手引燃聖火炬後，聖火隊成員將於4月26日起迄30日，從國立體育大學出發進行11所大專院校的聖火傳遞，並為5月7日舉行的全大運比賽揭開序幕。

▲體育署主秘呂宏進指出，2022全大運開幕日5月7日，就是五福臨門、幸運7。（圖／記者楊淑媛攝）

教育部體育署主秘呂宏進指出，今年的全國大專校院運動會賽前引燃聖火儀式，於300年歷史的古蹟廟宇壽山巖觀音寺舉行，相當有意義；尤其是運動會開幕日5月7日，就是五福臨門、幸運7，祈觀音佛祖保佑，賽事和賽程都能在週全防疫措施下，順利展開；另外參賽的11113名運動員們，再締造好成績。

另外，今年賽會的主視覺形象也同時曝光，基於永續推廣正確學習觀念，將知名的寓言故事「龜兔賽跑」為設計的精神，融入本屆全大運設計宣傳，期許在全大運舞台上準備發光發熱的運動員發揮運動家精神，勝不驕敗不餒，終身學習，也號召全民一起找到運動趣味，不分長幼，都可以健康99的核心價值。

▲壽山巖觀音寺致贈獎學金給國立體大。（圖／記者楊淑媛攝）

壽山巖觀音寺常務理事何政森表示，引燃聖火儀式融入廟方復育消失50年的傳統舞龍燈文化，具有時代意義，廟方感謝體大學子發揚傳統舞龍燈文化，亦致贈獎學金給校方以示鼓勵。包括：桃園市政府體育局局長莊佳佳、桃園市壽山巖觀音寺董監事團隊、國內體育好手等人均出席今日的聖火引燃儀式。