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大陸 大陸焦點 特派現場

失業＋景氣差　陸重考生奔向「考研工廠」　

▲▼ 考研工廠 。（圖／翻攝 觀察者網）

▲ 「寄宿考研」生活作息如工廠化作業 。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

大陸出現「考研工廠」，主要受到疫情衝擊後的經濟放緩和失業率上升，考研究所的熱度持續攀漲，「寄宿考研」商業規模越來越龐大，生活設備一應俱全，學生日夜在考研所苦讀，外界看來有如工廠，特別受到重考生歡迎。

大陸受疫情衝擊，經濟疲軟、工作難找，許多大學考不理想的重考生，如果家庭收入勉強負擔兩到三年研究所學費，幾乎都是選擇「二戰」、「三戰」考研究所。根據數據顯示，2023年大陸研究生報考人數為474萬，同比增長3.72%。重考生的人數增幅已超過應屆生。

《觀察者》報導指出，大陸各省市的大學高校附近陸續提供學習和住宿服務的考研寄宿機構。據瞭解，2017到2022年是寄宿考研學校從興起到發展的黃金五年，考研大省山東是其中的領頭羊，濟南和青島、濰坊等地區帶頭迅速擴張，短短几年時間內開到了200多家。

在網路搜索「考研寄宿」等關鍵詞，不少機構在山東、江蘇、河南、湖北、陝西等多省市開始連鎖化、集團化經營。

▲▼ 考研工廠 。（圖／翻攝 觀察者網）

▲ 考研宿舍 。（圖／翻攝 觀察者網）

報導稱，這些機構招生規模有大有小，整體學生容納數量多介於400到1000人，甚至少數容納2千多人考研中心。由於學生數量太多，機構有自建餐廳，外包給專業的餐飲機構。

在生活設施上，各機構也有超市和快遞站日常必需品的採購。自習室是這些機構的主要學習場所，教室數量不一，少則六、七間，多則十幾間，每間自習教室容納人數在40到60人不等，進行文理分班。

為了營造「考研文化」氛圍，機構會在空白牆上懸掛「雙一流」大學分佈地圖，名校簡介和專業實力排名、考研倒計時牌，張貼「努力改變命運，考研決定人生」之類的勵志學習標語。

報導也指出，寄宿考研機構的經營模式和發展理念確實幫助考生，但類似「工廠化」作業，學生每日機械般的生活，日夜苦讀，忽略思考重要性。

研究生階段與本科生最大不同，來自獨立思考能力和學術創新能力。「考研工廠化」對於後續研究能力有什麼助力，值得打一個問號。

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