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穿梭台灣電影100年！60首主題曲Ｘ120部經典畫面「影・響台灣金馬60」免費登場

▲▼金馬獎,電影,音樂,台灣電影,影像,創作,史哲,文化部,文化總會,兩廳院藝文廣場。（圖／中華文化總會提供）

▲「影・響台灣金馬60」電影音樂會即將於9/23（六）、9/24（日）在兩廳院藝文廣場登場，活動免費自由入場。（圖／中華文化總會提供，下同）

生活中心／綜合報導

金馬獎60年了！走過一甲子時光，有無數自由創作因這個影像文化搖籃而被更多人看見，回溯曾經在金馬獎留下深刻足跡的作品，竟然也默默地記錄下60年來台灣的風貌變化以及歷史更迭。然而過去，影迷往往把較大的關注放在影像體驗，今年文化部與文化總會再次帶領所有影迷以重新聆聽「電影音樂」的角度，感受百年以來不同時代的台灣電影所帶來的反思與感動！

▲▼金馬獎,電影,音樂,台灣電影,影像,創作,史哲,文化部,文化總會,兩廳院藝文廣場。（圖／中華文化總會提供）

文化部與文化總會近日也公布文化部長史哲特別為「影・響台灣金馬60」電影音樂會錄製的推薦影片，影片中，史哲部長娓娓道出推動「影・響台灣」系列電影音樂會的起心動念：「台灣有那麼多好的電影，有那麼多伴隨我們成長的電影音樂，應該有屬於台灣的電影音樂會。」今年適逢金馬獎60年，活動將從高雄移師至台北，用2個小時的影像與音樂，帶領觀眾穿梭台灣電影100年。

史哲表示，台灣不同年代的電影，紀錄了台灣不同的社會樣態。活動將回顧1935年鄧南光8mm家庭電影，在手機錄影當道的現今，一起回憶早期八釐米的攝影機，紀錄台灣日治時期之後的啟蒙與現代化；活動也將回顧台灣特有的軍教片，反映1949年後的兩岸情況。透過製作、剪接與音樂的巧妙結合，用2個小時的電影音樂會，帶大家進入電影100年的時光隧道中。

「它刻劃在記憶裡，稍微倒轉影像就回到過去。」史哲強調，電影是最好的國民記憶庫，每個人腦海中都有自己的記憶庫，彼此也有共同回憶，例如聽到《七匹狼》的〈永遠不回頭〉，就會回到台灣電影的熱血年代；又例如這次活動的場地兩廳院藝文廣場，正是知名電影《搭錯車》的重要場景之一，活動將再度重現電影中的大型拍攝畫面，非常值得回味。

史哲說，台灣有非常好的樂團、樂手、剪接師，以及非常好的製作能力，誠摯邀請大家扶老攜幼，一起來參加電影音樂會，年輕的人可以看看過去電影的樣貌與過去的台灣，長輩可以透過活動，把經驗、記憶傳承給年輕人，回憶當年影像，「這場電影音樂會其實是一場台灣全民的歷史課程。」

「影・響台灣金馬60」電影音樂會即將於9/23（六）19：00～21：00、9/24（日）18：00～20：00在兩廳院藝文廣場登場，而且活動免費自由入場，歡迎民眾多利用大眾運輸交通工具前往！備受矚目的音樂會共邀請20組「藝人＋表演團體」，黃金卡司陣容包括范逸臣、馬念先、康康、戴愛玲、秀蘭瑪雅、江惠儀、文香、四分衛、洪佩瑜、陳明章、周自從、邵大倫，以及高雄市交響樂團、影子傳奇劇團、臺灣特技團、胡定一、哈管幫、國立實驗合唱團和台北市三玉國小合唱團，重新詮釋60首電影主題曲，舞台的大螢幕也將放映120部電影中的經典畫面，讓影迷一次將武俠片、恐怖片、愛情電影、軍教片等15段電影主題盡收眼底。

若不克前往現場也沒關係，9/23的演出將會同步於公視台語台、TaiwanPlus、中華電信MOD，文化部、文總、三立新聞的Facebook專頁，文總、TaiwanPlus、三立新聞網的YouTube頻道轉播，Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY也會全程網路直播。即使隔著螢幕，也能沉浸感受流瀉而出的動人音符，敲擊心房的震撼與感動。

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