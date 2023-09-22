夫妻看電影險被老外毆...警疏失「資料都沒抄」　北市中山分局開鍘

▲外國男影城毆人挨告，警員連外國人資料都沒抄錄，北市警中山分局也對2警員祭出處分。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1對夫妻檔，在4月初前往北市中山區長春國賓影城看電影，與1名外國人發生衝突，最後雙方在電影院內大打出手，妻子拿出手機蒐證還被打落在地，警方到場後卻未抄錄外國人資料，也未將人帶回派出所，2名警員也因疏失，導致後續被害妻子提告，但外國籍男子已經失聯。最新懲處出爐，中山分局對2名警員祭出申誡處分，另外承辦警員也調任其他派出所服務。

台北的一對新婚夫妻，2023年4月3日在北市中山區長春國賓影城看電影時，遭一位外國人挑釁，雙方看電影時在戲院內發生肢體衝突，外國人不斷口出fxxking字眼辱罵，妻子L女拿手機蒐證，結果外國人直接搶走她手機並扯斷手機殼，兩人無奈報警求助，並提告外國人毀損、恐嚇等罪，轄區中山分局長春路派出所依規定受理。

案件至9月竟然還毫無進展，被害人於是致電中山分局長春路派出所詢問進度，才知道警方竟然沒有抄錄相關資料，僅留下外國人電話就讓其離去，目前僅能透過當時在場的另名女子到案說明，才能釐清動手的外國籍男子真正身份。

被害妻子表示，報案事隔5個多月，長春所警員受理報案後，非但沒有儘快處理，現場蒐證密錄器也已刪除，甚至連被告外國人基本資料都沒抄，警方僅抄錄外國人台籍女友資料，但事後警方要追查涉案外籍人士詢問該女，該名女子僅回答警方「雙方透過交友軟體認識，之後就沒聯絡」，外籍人士所留手機也是該女幫忙申辦。

對於此事件，北市中山分局表示，警員在處理案件上確有疏失，所以也針對當時前往處理的2名警員，各別祭出申誡處分，另外，負責主要承辦的蔡姓警員，則被調往其他分局服務。