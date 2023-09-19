他嘗試「一個人看電影」秒愛上！　一票人曝好處：超享受

▲不少人喜歡在閒暇之餘去看電影。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

不少民眾最喜歡的休閒活動是看電影。就有網友指出，最近嘗試一個人去看電影，結果意外喜歡這種感覺，便好奇發問，「大家會自己看電影嗎？」對此，許多鄉民透露喜歡一個人看電影的關鍵原因，並直呼：「很自在！」

原PO在PTT的WomenTalk板上，以「會一個人看電影嗎」為題發文表示，前幾天心血來潮，自己去看了一場電影，沒想到意外喜歡這種獨自看電影的感覺，「說不上原因，就還滿放鬆的，大家會自己看電影嗎？」

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貼文發出後，吸引不少鄉民紛紛留言，「會，除了鬼片」、「會耶，輕鬆自在」、「會，沒朋友都自己看」、「很少，但自己看不會奇怪」、「會啊，一個人看了n次灌籃高手」、「會！自己看電影跑影展很開心」、「不會，不喜歡去電影院，所以有人約才會去看」、「勸你別常常自己看，否則你會愛上」。

也有許多人表示，一個人看電影才自在，也不用顧慮其他人的喜好及時間，「電影本來就是一個人看的」、「這輩子去戲院都是一個人去」、「一直都是一個人看電影，很自在」、「反而覺得看電影幹嘛跟朋友去，又不能聊天」、「想看什麼就看，不用在意別人有沒有興趣很麻煩」、「不用約、互相等待，自己看電影是一件享受的事情」。