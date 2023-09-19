　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他嘗試「一個人看電影」秒愛上！　一票人曝好處：超享受

▲電影院 座位 觀眾 ▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少人喜歡在閒暇之餘去看電影。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者郭卉寧／綜合報導

不少民眾最喜歡的休閒活動是看電影。就有網友指出，最近嘗試一個人去看電影，結果意外喜歡這種感覺，便好奇發問，「大家會自己看電影嗎？」對此，許多鄉民透露喜歡一個人看電影的關鍵原因，並直呼：「很自在！」

原PO在PTT的WomenTalk板上，以「會一個人看電影嗎」為題發文表示，前幾天心血來潮，自己去看了一場電影，沒想到意外喜歡這種獨自看電影的感覺，「說不上原因，就還滿放鬆的，大家會自己看電影嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文發出後，吸引不少鄉民紛紛留言，「會，除了鬼片」、「會耶，輕鬆自在」、「會，沒朋友都自己看」、「很少，但自己看不會奇怪」、「會啊，一個人看了n次灌籃高手」、「會！自己看電影跑影展很開心」、「不會，不喜歡去電影院，所以有人約才會去看」、「勸你別常常自己看，否則你會愛上」。

也有許多人表示，一個人看電影才自在，也不用顧慮其他人的喜好及時間，「電影本來就是一個人看的」、「這輩子去戲院都是一個人去」、「一直都是一個人看電影，很自在」、「反而覺得看電影幹嘛跟朋友去，又不能聊天」、「想看什麼就看，不用在意別人有沒有興趣很麻煩」、「不用約、互相等待，自己看電影是一件享受的事情」。

►慶祝開課早鳥價，輸入《ET99》再享9折！
手刀前往 ETStar學習雲 選課囉~

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
北市2線3警官框酒店妹出場挨告性侵　靠「這1盒」逃過
DJ SODA遭襲胸後訪日！　吃拉麵遭批「滾回韓國」
全台最悲情加油站！　今恢復營運
南韓影后、影帝都來了　送「國民爺爺」最後一程
辦公室出現眼鏡蛇！　眾人圍捕
兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯要等
民眾黨出手了！　高虹安遭暫停黨權處分
發燒人數暴增40%！醫示警3族群「一個中鏢，其他跟著開花」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

進口蛋大量過期　專家揭農業部2缺失：錯估存量又進同天生產的蛋

中秋、國慶接力放7天！高公局祭「11條替代道路」避塞

監視器驚見「嫂嫂偷吃」10分鐘結束！他怒嗆裝無辜...竟被哥狂罵

他嘗試「一個人看電影」秒愛上！　一票人曝好處：超享受

搭捷運被說不讓座！乘客1句「台灣沒救了」她傻眼　網戰翻：我很累

進口蛋「重覆洗選」破壞鮮度！學者：缺蛋將成常態　政府應建立SOP

高雄力推5區「海線潮旅行」　組團玩補助車資4500元

過很爽？小學生「都滑iPhone」他拿安卓機傻了　全場搖頭

連熱3天僅午後有雨！周五變天北東迎雨、小幅度轉涼

崑大視訊系8校友2節目入圍電視金鐘獎　全台影視系唯一師生全入榜

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

進口蛋大量過期　專家揭農業部2缺失：錯估存量又進同天生產的蛋

中秋、國慶接力放7天！高公局祭「11條替代道路」避塞

監視器驚見「嫂嫂偷吃」10分鐘結束！他怒嗆裝無辜...竟被哥狂罵

他嘗試「一個人看電影」秒愛上！　一票人曝好處：超享受

搭捷運被說不讓座！乘客1句「台灣沒救了」她傻眼　網戰翻：我很累

進口蛋「重覆洗選」破壞鮮度！學者：缺蛋將成常態　政府應建立SOP

高雄力推5區「海線潮旅行」　組團玩補助車資4500元

過很爽？小學生「都滑iPhone」他拿安卓機傻了　全場搖頭

連熱3天僅午後有雨！周五變天北東迎雨、小幅度轉涼

崑大視訊系8校友2節目入圍電視金鐘獎　全台影視系唯一師生全入榜

東部海景第一排環境守護者　「台東永續方舟館」歡迎預約參觀

台積電跌2元收538　台股小跌62點來到16636點

高虹安被暫停黨權！　民眾黨：柯文哲對廉政標準「不會妥協」

大陸自台灣進口年減24.3%　陸委會：兩岸貿易活動持續降溫

進口蛋大量過期　專家揭農業部2缺失：錯估存量又進同天生產的蛋

金絲雀崔弟BABY-G錶上賣萌　背光燈亮起也搶戲

2坪賣450萬？土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天　雙方火爆互嗆

鹹甜多力多滋冰、黑色草莓冰超狂！　萬聖節限定冰淇淋限時開吃了

《蔚藍色法則》台版官網來了　玩家暴動：給你錢快點出

擁核民團「氣候先鋒者聯盟」提三大訴求　要總統參選人簽承諾書

生活熱門新聞

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

台劇天花板是「這部」！網友激推

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

4年前在台「受委屈」　韓妹：我回來報仇了

好多人生病　醫：最近病房滿出來

首波東北季風要來了　連假變天「大幅度降溫」

「4星座」最容易變牆頭草　誰有利就跟誰好

成功治代掛號！名醫1招「全部都掛到了」

更多熱門

相關新聞

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

現在是個「人手一機」的時代，連小學生也不例外。就有網友表示，自己高中時才拿到手機，還是非智慧型的滑蓋式手機，最近卻看到小學生們都拿iPhone，不禁感慨，「本魯文組低端低薪仔，還拿安卓機，現在小朋友跟學生怎麼過得這麼爽？還沒開始賺錢就有唉鳳拿」，引發話題。

訊息回「好喔」被說隨便！網曝2字最安全

訊息回「好喔」被說隨便！網曝2字最安全

台劇天花板是「這部」！網友激推

台劇天花板是「這部」！網友激推

機車1年沒騎發不動！師傅報價眾人驚：超佛

機車1年沒騎發不動！師傅報價眾人驚：超佛

領3萬月薪「卻狂出國」！鄉民列3原因

領3萬月薪「卻狂出國」！鄉民列3原因

關鍵字：

PTT電影一個人電影院

讀者迴響

熱門新聞

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

台劇天花板是「這部」！網友激推

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面