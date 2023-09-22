9／21國際失智症日　台東縣溫馨放映《有你相伴的旅程》

▲台東縣衛生局於21日國際失智症日晚間在台東秀泰影城舉行《有你相伴的旅程》電影座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應國際失智症月活動，提高民眾對失智議題之關注，台東縣衛生局於21日國際失智症日晚間在台東秀泰影城舉行《有你相伴的旅程》電影座談會，現場吸引近百位民眾共同觀賞電影紀錄片，感受失智症照顧者面臨的困難及挑戰。會中並邀請台東基督教醫院身心科陳又新醫師與失智症家屬對話，透過醫師的專業建議，使家屬獲得應對照顧失智症者面臨的壓力和困境。

衛生局長孫國平表示，隨人口老化逐漸攀升，截至112年5月止，台東縣65歲以上長者計有40,205人，依照失智推估率8%計算，全縣疑似失智症患者約有3,215位，超過8成以上的患者與我們共同生活在社區之中。為營造失智友善環境，衛生局不斷深入社區推廣失智症預防訊息，強化民眾對失智症正確認識及友善態度，失智友善天使招募累積達3,254位，友善組織有586家，並且在16鄉鎮中各營造1處失智友善社區。

在失智症者照護部分，結合縣內醫療院所建置3間失智共照中心，協助失智症者鑑定及照護服務，並設置20處的失智照顧據點。讓失智者與家庭照顧者(或家屬)在社區自在生活。

座談會中失智症家屬分享，父母確診前期在尋求社會資源的過程經歷許多困難，且為能分擔照顧工作，選擇從事時間自由的外送員者來維持生計，在長期面對經濟與照顧壓力已心力交瘁，深切的感受到家屬照顧壓力的龐大。

與會的陳又新醫師回應，在面對照顧失智症者所產生身體及情緒的「過勞」是必然的，可多方尋求社會資源幫助，如:長照機構、失智據點或居家照護等服務來減輕負擔。當在照顧患者所產生的情緒疲憊及壓力時，建議就醫尋求專業醫師的協助，以免因負面情緒而產生社會憾事。