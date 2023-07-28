美參院「壓倒性通過」國防授權法案　為台灣軍隊制定培訓計畫

▲美國聯邦參議院通過國防授權法案，將替為台灣軍隊制定全面的培訓計畫。（示意圖／記者李毓康攝）



文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

美國聯邦參議院今天晚間以壓倒性票數通過2024財政年度國防授權法案，法案呼籲美台軍事合作，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與機構能力建設計畫，並進行軍事網路安全合作。

在審議900多項修正案，並通過121項修正案後，美國聯邦參議院今晚趕在休會前，以86票贊成、11票反對，通過2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），提供美國國防部總額達8860億美元預算。參院軍事委員會表示，這是多年來參議院國防授權法案通過修正案最多的一次。最後版本預計本週稍晚公布。

軍委會隨後發出聲明指出，國防授權法案的亮點包括授權「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）與「歐洲嚇阻倡議」（European Deterrence Initiative）的全部預算編列、建立印太作戰倡議（Indo-Pacific Campaigning Initiative），同時為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與機構性能力建設計畫。

根據軍委會先前通過並公布的法案內容，法案要求美國國防部協助台灣培訓軍隊、諮詢與機構能力建設，以使台灣軍隊能進行分層防衛，包括不對稱防衛戰略，並加強美台軍隊的可互操作性與訊息交流，協助台灣進行後備軍力改革。

法案呼籲美台進行軍事網路安全合作，協調美國網路司令部與印太司令部與台灣對等官員接觸，以保護軍事網路、基礎設施與系統，對抗惡意網路活動，並利用美國商業與軍事網路安全技術與服務強化和防禦，並展開網路安全聯合培訓活動與演練。

法案要求美國國防部長與國務卿遞交一份關於台灣軍隊吸收能力評估，對過去10年美國向台灣提供和批准交付的軍事能力進行評估。這裡所謂的吸收能力是指台灣的初始作戰能力，包括操作、維護、維持、部署和使用國防品項或服務以達到作戰效果。

此外，法案也要求美國國防部長、美軍參謀首長聯席會議主席與國家情報總監，遞交一份全面分析中國對台灣持續軍事封鎖的風險與影響報告，評估中國可能的行動、中國可能對台灣進行持續軍事封鎖的績效與可能時間表、其他可能採取的脅迫行動，對台灣的影響和對美國本土的威脅與影響，以及美軍要進行的調整、美國合作夥伴與盟友在因應這類威脅與挑戰的作用等。

眾議院於15日通過眾院版國防授權法案。不過由於兩院版本不同，需透過協商取得最後版本，再交由兩院重新各自表決通過，才會遞交白宮由總統簽署生效。