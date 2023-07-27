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18歲男參加音樂節「突遭圍毆」倒地昏迷　女友目睹尖叫求救

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲18歲男子里德沃茨被整群陌生男子圍毆 。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名18歲男子22日和朋友們參加音樂節，突然被一名陌生人指責把啤酒灑在他們身上，最終遭一整群男子毆打，他的女友在旁邊目睹全程尖叫求救。受傷男子事後被送往當地醫院，腦震盪、鼻子骨折、雙眼腫起，依據警方公布的消息，已逮捕3名男子。

Here is a clear video to help identify the men who did this. Thank you all so much for sharing. I cannot express how much it means to see how many people care.

Kaci Howard 發佈於 2023年7月23日 星期日

紐約郵報報導，18歲男子里德沃茨（Reid Watts）22日晚間和朋友參加搖滾南方音樂節，突然被一名陌生男子指責，稱他把啤酒灑在他們身上。里德沃茨當時立刻向對方說明，他完全沒有喝酒，也和對方握手，解釋灑了啤酒的人並不是他。然而才過沒多久，里德沃茨就被這群人從背後被攻擊。

回憶起當時事發過程，里德沃茨透露，「我當時後腦杓被打，摔在地上，試著遮住自己的臉，然後就被打到昏過去。」他的女友凱蒂哈金斯（Katie Hudgins）指出，整群男人當著她的面毆打男友，「我感到很無助……我坐在那裡看著他昏迷失去意識的時候被狂毆，這真的太可怕。」直到保全趕到後，里德沃茨與女友凱蒂哈金斯才被帶出來，搭上救護車。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

里德沃茨事後被送往當地醫院接受治療，依據他的母親卡希霍華德（Kaci Howard）公開的照片，他在接受檢查時戴著頸托，雙眼腫起，「他的鼻子骨折、腦震盪……請幫忙找出把我兒子害成這樣的懦夫，幾個30歲至40歲的成年男子撲向他，把他打到昏過去，他的女友在旁邊尖叫求救。」

里德沃茨目前已經出院返家，音樂節主辦單位也懸賞1萬美元（約新台幣31萬元）並提供終身門票，希望能取得逮捕攻擊者的資訊。依據警方公布的消息，已有3名男子落網，年齡為20歲至21歲。

In reference to the assault at Rock the South: The following individuals have been arrested and charged with Assault...

Cullman Police Department 發佈於 2023年7月26日 星期三
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