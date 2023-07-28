男子開車墜落122公尺爆頭流血！　受困懸崖靠iPhone救回一命

▲美國加州（California）一名男子日前行駛山路時，車子突然暴衝意外墜落122公尺高的懸崖受困，幸虧他的iPhone自動報警，成功保住一命。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國加州（California）一名男子日前行駛山路時，車子突然暴衝意外墜落122公尺高的懸崖受困。幸虧當時他的iPhone自動報警，警方接獲報案後立即趕往現場救援，男子因此成功保住一命。

根據《紐約郵報》報導，美國加州（California）一名男子21日晚間行駛在威爾遜山（Mt. Wilson）時，車子突然暴衝，意外墜落122公尺高的懸崖受困。幸虧當時他的iPhone因偵測到意外自動報警，警方接獲報案後，才立即前往現場查看情況，發現男子受困車內，緊急將他救出，並派出直升機立即將他送醫治療。

事後，搜救隊Montrose Search and Rescue搜救人員麥克（Mike Leum）表示，男子被發現時，頭破血流。如果不是iPhone幫他報警，不會有人知道他墜落懸崖「他很有可能在1小時內因為失血過多而死，我也告訴他真的非常幸運」。

對此蘋果公司也表示，iPhone內建高重力加速度計，可以感應高達256G的極端加速度或減速度，以確定構成碰撞。而系統在檢測到嚴重碰撞時就會觸發，如果用戶在20秒後沒有回應，就會自動撥打911。不過，儘管過去有許多案例成功使用此功能報警，去年卻發生iPhone不斷自動報警，警方到場後卻發現是遊客在搭乘雲霄飛車的烏龍事件。

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