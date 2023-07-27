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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體稱賴清德國安團隊「不見小英人馬」　綠黨團：團隊有老將跟新兵

▲▼民進黨立院黨團召開「罵藍罵綠 凸顯柯市長沒能力」記者會 苗博雅 劉世芳 莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團幹事長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導稱，民進黨總統參選人賴清德國安團隊不見總統蔡英文人馬，因此未能跟上蔡英文讓白宮放心的外交水準。對此，民進黨團27日回應，賴清德對國安團隊有一定掌握，他未來要競選總統大位，相關團隊有老將跟新兵，蔡英文在國際享有高評價， 就以此為準，不管是四大堅持、四大支柱都是相輔相成。

民進黨團幹事長劉世芳表示，賴清德對國安團隊有一定掌握，他未來要競選總統大位，相關團隊有老將跟新兵，蔡英文在國際社會上享有高評價， 就以此為準，不管是蔡英文四大堅持、賴清德四大支柱都是相輔相成，依據這樣的步調維持對外關係，若個別發言有差池是另外的，不影響大政方針。

對於6位眾議員呼籲美副總統賀錦麗跟賴清德見面。劉世芳指出，由外交部處理，畢竟是賴清德副總統過境美國，應該由美方跟外交部做對口單位，美國不管是眾議院還是參議院對穩定台海關係上佔有重要地位，謝謝幾位眾議員建議，最後結果還是尊重美方安排。

劉世芳指出，美國國務卿布林肯日前已經親口說出，這是第十一次副總統過境美國，採取安全、便利、舒適跟尊嚴四個原則，對於美方安排完全尊重。

對於美眾院主張聯大2758決議不涉台，劉世芳表示，美國國會處理程序會再送到參議院，過去一段時間以來，美國國會對台灣支持程度非常高，所以通過這樣的法案，至於是否能規範到聯合國解釋還有一段路要走，但可以樂觀期待。

劉世芳直言，2758號函常常是中共提出台灣是中國一部分的解釋函件，但這個函件並未解釋非常清楚，因為當時的中國並不是中共，美國國會越來越清晰指出，台灣非中華人民共和國一部分，相信台灣跟四個政黨都非常歡迎這樣的說法，至於能否規範到聯合國內部解釋函件，還有很長一段路要走。

對於部分藍營民代認為賴清德言論刺激中國，民進黨團書記長莊瑞雄表示，台灣現在的處境，國人最擔心的就是國際上的交往被鎖到中國，應該跟全世界國家合作、展現台灣的能量，台美之間好不容易得來的關係，卻扭曲成對中國的刺激，沒有必要。
 

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