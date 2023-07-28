　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登與義大利總理會談　聯合聲明提台海和平穩定重要性

▲▼美國總統拜登與義大利總理梅洛尼27日舉行雙邊會談。（圖／路透）

▲美國總統拜登與義大利總理梅洛尼27日舉行雙邊會談。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天在白宮與義大利總理梅洛尼舉行雙邊會談，會後發表聯合聲明。聲明指出，維護台海和平穩定至關重要，有利於區域與全球安全與繁榮，兩人也承諾就中國帶來的機遇與挑戰加強磋商。

拜登（Joe Biden）今天在白宮與來訪的梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行雙邊會談。義大利是明年七大工業國集團（G7）的輪值主席國，烏克蘭戰爭以及近來傳出義大利考慮退出與中國的一帶一路協議，都讓這場會談備受關注。

兩人在會談後發表聯合聲明指出，將持續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的非法侵略，並繼續向烏克蘭提供政治、軍事、財政與人道主義救援。兩人也對俄羅斯片面退出黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative），以及俄羅斯對烏克蘭糧食儲存與運輸基礎設施的攻擊予以譴責。

在談到印太時，聲明指出，美國與義大利堅定致力於建設自由、開放、繁榮、包容與安全的印太區域，美國歡迎義大利增加在印太區域的涉入。雙方也重申維護台海和平穩定至關重要，有利於區域與全球安全與繁榮。美國與義大利還承諾就中華人民共和國帶來的機遇與挑戰，加強雙邊與多邊磋商。

兩人也談到地中海地區、非洲、西巴爾幹區域安全與非法移民，以及就氣候變遷、糧食、關鍵礦產、網路安全、自由公平貿易、太空合作、科技研發等議題交換意見，並承諾共同合作。

ET快訊
快訊／台中轎車詭異自撞！　26歲男死亡
台南多處「路樹倒塌+招牌飛脫」！　驚險畫面曝
快訊／高雄38291戶大停電！　多處電桿被吹倒
快訊／李玟老公發最新聲明！
29歲正妹YouTuber輕生亡　前男友道歉！流產手術沒陪同
快訊／高雄緊急停班課！決策過程曝　陳其邁：盼市民諒解
快訊／「卡努」最新路徑！　氣象局：下週二後最靠台灣
快訊／淡水36歲男陳屍路邊！　脖子有刀傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛過完結婚紀念日…夫狂刺妻171刀　他還悠哉洗澡看完電視才報警

美參院「壓倒性通過」國防授權法案　為台灣軍隊制定培訓計畫

法國查獲中國人控制半導體大廠Ommic　向中俄非法轉移晶片技術

尼日陸軍參謀長宣布「支持軍事政變」！　聯合國籲釋放總統

男子開車墜落122公尺爆頭流血！　受困懸崖靠iPhone救回一命

拜登與義大利總理會談　聯合聲明提台海和平穩定重要性

路透：美國最快今天宣布對台軍售！　價值達103億台幣

網美自豪1年床戰300人「性讓我充滿力量」　興致來餐廳桌下就開戰

別人打仗「他裝病爽遊馬爾地夫」　烏克蘭議員恐被關3年

26歲女綁架牙醫男友「偷光他的錢」　男頭胸中4槍陳屍路邊

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

剛過完結婚紀念日…夫狂刺妻171刀　他還悠哉洗澡看完電視才報警

美參院「壓倒性通過」國防授權法案　為台灣軍隊制定培訓計畫

法國查獲中國人控制半導體大廠Ommic　向中俄非法轉移晶片技術

尼日陸軍參謀長宣布「支持軍事政變」！　聯合國籲釋放總統

男子開車墜落122公尺爆頭流血！　受困懸崖靠iPhone救回一命

拜登與義大利總理會談　聯合聲明提台海和平穩定重要性

路透：美國最快今天宣布對台軍售！　價值達103億台幣

網美自豪1年床戰300人「性讓我充滿力量」　興致來餐廳桌下就開戰

別人打仗「他裝病爽遊馬爾地夫」　烏克蘭議員恐被關3年

26歲女綁架牙醫男友「偷光他的錢」　男頭胸中4槍陳屍路邊

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家！她真的衝去喝了

半夜被風聲吵醒！新北人收警訊通知「將出現陣風14級」：不放假嗎

杜蘇芮發威「台南人整夜睡不了」　市民怕爆：仁德有爆炸聲

少子化大浪來襲　1院校周遭前5月實登0成交

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

杜蘇芮閃過金門東側！差20公里未破4年魔咒　高屏脫離暴風圈

女神巫苡萱「米漿創意吃法」大推坑！光喝不夠還要「米米配」清爽飽足最佳CP

山線海線吃透透！2023台東美食攻略　從觀光店到在地隱藏料理都有

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

信義區吃飯突騷動！轉頭見「啦啦隊女神」0偽裝現身　細腰被讚爆

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

國際熱門新聞

網美1年床戰300人：性讓我充滿力量

護士妹在社群網站拍片　被哥哥亂棍打死

新加坡將處決「20年來首位女囚」

聯準會宣布升息1碼　22年來最高水平

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

1晚230萬！全球最貴飯店套房　網酸不值得

民宿發現隱藏攝影機　情侶火辣愛愛全被拍崩潰

瓦格納移駐白俄羅斯！波蘭、烏克蘭邊境增兵

她當出租女友月入百萬　正牌男友力挺

綁架謀殺牙醫男友　26歲女偷光他的錢

她縮腹拉皮　私密處驚人變化

路透：美國最快今天宣布對台軍售

俄通緝日籍法官！反擊「發布普丁逮捕令」

更多熱門

相關新聞

陸國防部批美國對台軍售：把台灣變成地雷島

陸國防部批美國對台軍售：把台灣變成地雷島

美國眾議院近日以些微差距通過2024財政年度國防授權法案。法案包括支持美台強化軍事協調、軍事網路安全合作，解決對台軍售交付延宕問題等，都有助於強化台灣嚇阻力。對此，大陸國防部27日怒批，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，民進黨「倚美謀獨」，勾連外部勢力把台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」。

1晚230萬！全球最貴飯店套房　網酸不值得

1晚230萬！全球最貴飯店套房　網酸不值得

18歲男音樂節遭圍毆　女友驚恐尖叫求救

18歲男音樂節遭圍毆　女友驚恐尖叫求救

爺爺沒看著孩子　女童被寵物犬撞進泳池溺死

爺爺沒看著孩子　女童被寵物犬撞進泳池溺死

男墜落122公尺懸崖 靠隨身iPhone救命

男墜落122公尺懸崖 靠隨身iPhone救命

關鍵字：

拜登梅洛尼美義台海北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

杜蘇芮路徑又變北　恐發國家警報

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

杜蘇芮「迷蹤步」北上！暴風圈變小

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面