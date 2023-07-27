全球最貴飯店套房「住宿1晚230萬」　網友喊不值得

記者詹雅婷／綜合報導

美國拉斯維加斯「棕櫚賭場度假村」（Palms Casino Resorts）擁有號稱全球最貴的高級住宿房型，兩晚要價15萬美元（新台幣465萬元）。然而就在YouTuber前往參觀拍攝公開套房內部之後，許多網友直呼「不值得」。

紐約郵報報導，棕櫚賭場度假村這套最貴高級飯店套房為The Empathy Suite，涵蓋最頂部的兩層空間，大小約257坪，由英國知名藝術家赫斯特（Damien Hirst）設計，以蝴蝶為主題，光是他擺放在房內的藝術作品就價值3600萬至3900萬美元。

▲伊爾馬澤形容，房間的主休息區空間非常大，沙發區可招待至少40人至50人 。（圖／翻攝自YouTube）

依據YouTuber伊爾馬澤（Yilmazer）今年5月公開的內部影片，裡面有兩間大型臥室、私人泳池和露臺，以及可以觀賞賭城大道（Las Vegas Strip）壯麗景色的整片落地窗。除此之外，這套房型還配有24小時管家、遊戲室、私人電影院、健身房、按摩室、鹽療室。

伊爾馬澤形容，房間的主休息區空間非常大，沙發區可招待至少40人至50人，室外泳池從陽台延伸出去，可以一邊游泳、一邊欣賞賭城大道美景。

不過網友對於這些奢華享受並不埋單，還有人說，「這些藝術品令人作嘔，價格過高的價格與我們對拉斯維加斯的期望一樣華而不實」、「不可能設計出比這更醜的房間」、「如果用Ikea家具擺滿這房間，效果會更好」。