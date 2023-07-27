　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最貴飯店套房「住宿1晚230萬」　網友喊不值得

記者詹雅婷／綜合報導

美國拉斯維加斯「棕櫚賭場度假村」（Palms Casino Resorts）擁有號稱全球最貴的高級住宿房型，兩晚要價15萬美元（新台幣465萬元）。然而就在YouTuber前往參觀拍攝公開套房內部之後，許多網友直呼「不值得」。

紐約郵報報導，棕櫚賭場度假村這套最貴高級飯店套房為The Empathy Suite，涵蓋最頂部的兩層空間，大小約257坪，由英國知名藝術家赫斯特（Damien Hirst）設計，以蝴蝶為主題，光是他擺放在房內的藝術作品就價值3600萬至3900萬美元。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲伊爾馬澤形容，房間的主休息區空間非常大，沙發區可招待至少40人至50人 。（圖／翻攝自YouTube）

依據YouTuber伊爾馬澤（Yilmazer）今年5月公開的內部影片，裡面有兩間大型臥室、私人泳池和露臺，以及可以觀賞賭城大道（Las Vegas Strip）壯麗景色的整片落地窗。除此之外，這套房型還配有24小時管家、遊戲室、私人電影院、健身房、按摩室、鹽療室。

伊爾馬澤形容，房間的主休息區空間非常大，沙發區可招待至少40人至50人，室外泳池從陽台延伸出去，可以一邊游泳、一邊欣賞賭城大道美景。

不過網友對於這些奢華享受並不埋單，還有人說，「這些藝術品令人作嘔，價格過高的價格與我們對拉斯維加斯的期望一樣華而不實」、「不可能設計出比這更醜的房間」、「如果用Ikea家具擺滿這房間，效果會更好」。

ET快訊
快訊／淡水血案！　妻尖叫逃出家滿臉血倒路邊
快訊／明5縣市「仍達颱風假標準」！
球星網愛正妹被偷拍！　被標註全名上網販售
快訊／金控公司遭重罰千萬！　理專A走客戶4381萬
BLACKPINK聯名瘋搶！　男星狂掃「店內全買光」驚人花費
高雄男要放颱風假　主管不准嗆：公司要你幹嘛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瓦格納「移駐白俄羅斯」局勢升溫！　波蘭、烏克蘭邊境增兵

紐西蘭加入AUKUS防務協議？布林肯：敞開大門歡迎

孟加拉爆「登革熱」疫情！釀200人死亡　至少3.7萬人感染

她縮腹拉皮「私密處驚人變化」　親曝術後現況：完全不一樣

全球最貴飯店套房「住宿1晚230萬」　網友喊不值得

看起來像「一袋彈珠」長頭上　醫切開女15公分腫瘤取出大量白圓球

大阪飆39.8度高溫「史上最熱」！　破日本觀測史46年紀錄

人選之人登美媒！　洛杉磯時報：掀「台灣MeToo」性騷終獲正視

尼日軍隊宣布政變「總統已遭扣押」　關閉邊境實施宵禁

18歲男參加音樂節「突遭圍毆」倒地昏迷　女友目睹尖叫求救

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

瓦格納「移駐白俄羅斯」局勢升溫！　波蘭、烏克蘭邊境增兵

紐西蘭加入AUKUS防務協議？布林肯：敞開大門歡迎

孟加拉爆「登革熱」疫情！釀200人死亡　至少3.7萬人感染

她縮腹拉皮「私密處驚人變化」　親曝術後現況：完全不一樣

全球最貴飯店套房「住宿1晚230萬」　網友喊不值得

看起來像「一袋彈珠」長頭上　醫切開女15公分腫瘤取出大量白圓球

大阪飆39.8度高溫「史上最熱」！　破日本觀測史46年紀錄

人選之人登美媒！　洛杉磯時報：掀「台灣MeToo」性騷終獲正視

尼日軍隊宣布政變「總統已遭扣押」　關閉邊境實施宵禁

18歲男參加音樂節「突遭圍毆」倒地昏迷　女友目睹尖叫求救

陳珮騏設計丈夫仙人跳！　被婆婆抓包「超叛逆反擊」網看傻：太狂了

天使輪沉船處驚見「2公里油汙」南漂　海象惡劣除汙船無法出動

韋禮安「造人計畫」避科技冷漠　送老婆錶決定權交給她

瓦格納「移駐白俄羅斯」局勢升溫！　波蘭、烏克蘭邊境增兵

台南消友會第一辦事處　致贈慰問金及工作獎勵金肯定第一大隊

女星遇醫療事故「15年來鼻子狂倒縮」　動刀21天後她終於笑了

裹著糖衣的陷阱　自由貿易是富國利己手法

快訊／為了幾百元…夫拿剪刀猛刺頸部　妻逃出家滿臉血倒路邊

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

紐西蘭加入AUKUS防務協議？布林肯：敞開大門歡迎

金門「史前巨蟒」橫越大馬路！直擊嚇傻　網熱議：看起來不錯摸

國際熱門新聞

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

聯準會宣布升息1碼　22年來最高水平

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

民宿發現隱藏攝影機　情侶火辣愛愛全被拍崩潰

快訊／紐約「地獄廚房」吊臂折斷墜落

李昌鈺回應了　長文反駁血毛巾爭議

裸女衝進車亂開槍　失控畫面曝光

全球創舉　丹麥男子不搭飛機環遊世界10年後終回國

研究：養成「8大生活習慣」能延壽24年

Nothing Compares 2 U走紅全球　愛爾蘭女歌手逝世

巴黎奧運倒數一年　國際奧會宣布不邀雙俄

賓士等7大車廠合組新公司　挑戰特斯拉

聯準會升息1碼　美股收盤幾乎持平道指連13紅

研究：7月創史上「最熱」紀錄

更多熱門

相關新聞

18歲男音樂節遭圍毆　女友驚恐尖叫求救

18歲男音樂節遭圍毆　女友驚恐尖叫求救

美國阿拉巴馬州一名18歲男子22日和朋友們參加音樂節，然而當時沒有喝酒的他，被一名陌生人指責把啤酒灑在他們身上，最終遭一整群男子毆打，他的女友在旁邊目睹全程尖叫求救。受傷男子事後被送往當地醫院，腦震盪、鼻子骨折、雙眼腫起，依據警方公布的消息，已逮捕3名男子。

爺爺沒看著孩子　女童被寵物犬撞進泳池溺死

爺爺沒看著孩子　女童被寵物犬撞進泳池溺死

男墜落122公尺懸崖 靠隨身iPhone救命

男墜落122公尺懸崖 靠隨身iPhone救命

裸女衝進車亂開槍　失控畫面曝光

裸女衝進車亂開槍　失控畫面曝光

色檢察官染指女被告　偷拍性愛過程

色檢察官染指女被告　偷拍性愛過程

關鍵字：

賭城棕櫚賭場度假村拉斯維加斯飯店北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面