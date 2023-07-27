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認基隆彈藥分庫尚未獲撥新式急救包　陸軍：但僅用於高裝檢說法不屬實

▲祥豐營區彈藥庫120破砲爆炸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲祥豐營區彈藥庫發生120破砲爆炸。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍六軍團轄屬三支部祥豐營區彈藥庫24日發生120迫砲爆炸釀9傷，台灣基進台北黨部主委吳欣岱指出，事發現場官兵使用的止血帶為現場人員自購，是因傳出為配合國防部高裝檢，基層國軍收到止血帶只能佩掛，不能使用。對此，陸軍後勤指揮部今（27日）表示，內含戰術止血帶的單兵戰傷急救包去年起分年採購，基隆彈藥分庫尚未獲撥，目前獲得的急救包已撥發至外離島地區以及本島部分單位，網傳僅用於高裝檢檢查，並不屬實。

陸軍後勤指揮部27日表示，日前基隆彈藥分庫迫砲不明原因爆炸，引起部分專業人士於網路評論「單兵戰傷急救包採購及止血帶運用」等情，後勤指揮部表達感謝，後續亦將廣納相關專業意見，據以精進戰傷救護訓練，然有部分評論顯有誤解，特此澄明。

陸軍後勤指揮部指出，單兵戰傷急救包（內含戰術止血帶）是2022至2025年分年採購，基隆彈藥分庫尚未獲撥，目前獲得的急救包已撥發至外離島地區，以及本島部分單位，並明訂相關使用規定，網傳僅用於高裝檢檢查，並不屬實。

陸軍後勤指揮部說，為符合現代戰傷救護所需，提升戰場存活率，國軍已執行單兵戰傷救護訓練多年，並自去年起推廣訓練簽證，官兵深知其重要性，部分幹部自發性購置止血帶，於營內反覆熟稔救護技能。

陸軍後勤指揮部表示，國軍對於各項安全極為重視，各營區均具EMT合格證照救護官兵，本次不幸事件，即為現場具EMT專長及戰傷救護完訓幹部施以初步急救措施。

陸軍後勤指揮部說，各部隊醫務所及連級醫藥箱現均配有通用止血帶，若有缺損，可向三軍衛材供應處申補；後勤指揮部將持續強化各營區緊急救護量能，以及戰傷救護訓練，以確保官兵人身安全。

▼國軍新式單兵戰傷急救包內容物。（資料照／記者蘇晏男攝）

▼國軍新式單兵戰傷急救包內容物。（圖／記者蘇晏男攝）

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