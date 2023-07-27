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美國防授權法案加快對台軍售　陸國防部批：把台灣變成「地雷島」

▲▼大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院近日以些微差距通過2024財政年度國防授權法案。法案包括支持美台強化軍事協調、軍事網路安全合作，解決對台軍售交付延宕問題等，都有助於強化台灣嚇阻力。對此，大陸國防部27日怒批，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，民進黨「倚美謀獨」，勾連外部勢力把台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」。

7月27日下午，大陸國防部舉行例行記者會，國防部新聞發言人譚克非答記者問。

記者提問，據報導，美眾議院前不久通過「2024年國防授權法案」，其中包括加快對台提供不對稱武器、邀請台參加「環太軍演」等內容。另外，7月上旬美台舉行的「蒙特雷會議」就台採購美地對空導彈系統達成一致。請問發言人有何評論？

譚克非表示，美方在「八一七公報」中明確承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，明確承諾不尋求執行長期向台灣出售武器的政策，逐步減少對台軍售直至問題最終解決。然而美方一再背棄承諾，長期頻繁實施對台軍售，加強與台灣軍事聯繫，這些惡劣行徑嚴重損害中國國家主權安全，嚴重威脅台海和平穩定，給中美兩國兩軍關係帶來重大戰略風險。中方對此表示嚴重關切、堅決反對。

他強調，台灣問題是中國內政，絕不容許任何外來干涉。台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，「台獨」與台海和平水火不容。任何鼓吹加強美台軍事聯繫、對台軍售的言行，只會推高台海緊張形勢和衝突對抗風險，本質是在害台、毀台。

譚克非稱，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，不要在台灣問題上一錯再錯。民進黨當局妄圖「倚美謀獨」，勾連外部勢力把台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」。事實證明，「台獨」和外部干涉是台海和平穩定的最大威脅，是台灣民眾利益福祉的最大禍患。中國人民解放軍密切關注台海形勢，將繼續採取果斷有力措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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