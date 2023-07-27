喊遷彈藥庫被拒！藍議員嗆民眾「討打」　綠委：一句話了解國民黨

▲國民黨議員呂美玲。（圖／翻攝呂美玲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨議員呂美玲主張遷走基隆市陸軍六軍團營區彈藥庫彈藥庫，日前街訪時卻遇到當地民眾回覆「不能遷，這顧我們國家，如果中共打來彈藥去哪裡拿？」讓呂氣炸怒批「那是你討打！」引起爭議。對此，民進黨立委鄭運鵬27日表示，要謝謝呂美玲，一句話讓大家了解國民黨，證實國民黨除了認為台灣討打，還用各種形式營造台灣只能挨打的局勢。

呂美玲在街訪過程中先是遇到一位女攤販「那個沒有什麼啦」，表示他們是住在最裡面的、是最危險的，那不會常常發生。接著街訪到另一位民眾時，他則指出，不可以遷建，「中共打我們怎麼辦？這顧我們國家耶！我們所有武器都在這邊顧，這顧台灣的地方絕對不能遷走。」呂美玲忍不住跳腳，怒嗆民眾「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！是你討打！」

對此，鄭運鵬表示，她是用最白話的方式說明國民黨的兩岸關係主張：第一、中國對台灣武嚇：是台灣挑釁。第二、中國封鎖台灣的國際參與：是台灣不接受九二共識（一個中國）。第三、中國沒有科學證據禁止台灣農產品進口：是台灣農漁民的錯。第四、中國逮捕台灣人士：是這些人在台灣主張台獨。

鄭運鵬指出，總而言之，中國國民黨就是認為台灣討打沒錯，只是用各種話術包裝。支持不支持中國國民黨都會是討打討罵，過去讓他們掌權，他們用合法武力打壓台灣國人，現在不支持他們，他們找中國打擊台灣國人，國民黨為了自己的利益，從來沒輸過。

鄭運鵬直言，國民黨除了認為台灣討打，還用各種形式營造台灣只能挨打的局勢：

第一、民進黨執政時期強化國防，不管是和美國的軍售交流、國艦國造等等，他們就換算成學生的營養午餐，其實中央對教育的預算從來沒有少過。

第二、最近幾天進行萬安演習，政府不再沿襲過去的形式主義，務實地進行實地的軍民演練，基隆、桃園的中國國民黨們配合統媒開始訴求台灣製造恐懼，利用各種說法引導市民反對基隆、桃園建置的軍事設施。

鄭運鵬指出，每年中國國民黨大員們都會來桃園大溪向長期徵斂民力反共的兩蔣墓園磕頭，他們心裡默念的第一句話應該是：「不肖子孫XXX」吧！真是諷刺。