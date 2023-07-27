高雄市區無風雨「賺到颱風假」？　陳其邁：午後陣風恐達10級

▲高雄市區上午尚無明顯風雨。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

杜蘇芮颱風撲台，高雄市今（27）日也全日停班停課，但市區尚未有明顯風雨出現，高雄市長陳其邁提醒，中午過後，陣風就會達到10級並持續到晚上，再次提醒市民朋友需注意易坍塌物品、大型廣告招牌等，以確保安全。氣象專家彭啟明也表示，不要認為「賺到颱風假」，南部風雨會在午後到深夜加強。

根據中央氣象局資訊，27日高雄市風力預測，平均風力達7級，最大陣風已達10級，達停班停課標準。為維護市民安全及準備各項應變作為，高雄市昨晚宣布27日停止上班、停止上課。

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不過，目前南部地區的風雨尚未出現，氣象專家彭啟明解釋，颱風移動速度較慢，南部的風雨會在今日午後到深夜加強，不要認為是「賺到颱風假」，反而應儘速做好防颱準備。

▲高雄山區持續撤離居民下山避難。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁昨晚也提醒，根據氣象局預估，風勢從27日清晨起逐漸有感，至中午12時左右，最大陣風可達10級，山區雨量也會達到400毫米，已達停班停課標準。27日中午過後，陣風就會達到10級並持續到晚上，再次提醒市民朋友需注意易坍塌物品、大型廣告招牌等，以確保安全。

他呼籲民眾勿在海邊戲水或進入山區，如不聽勸阻，一律強制驅離並立刻開罰，希望民眾必須注意自身的安全。

▲▼國軍第四作戰區派遣官兵前往高雄市六龜、衫林及茂林等地區，協助地方政府實施預防性撤離工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至今日上午9點，高雄市各區公所已完成撤離3072人包括原鄉3區（那瑪夏、桃源及茂林）及六龜、甲仙等預防性撤離88人，另土石流潛勢區保全戶杉林等13區撤離2980人，其他公所4人；各公所將密切注意颱風動向，嚴守崗位，感謝市民朋友配合，做好萬全準備，減少災情損害。