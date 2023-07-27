快訊／杜蘇芮豪雨害樹倒扯斷電線！高雄620戶停電緊急搶修

▲杜蘇芮豪雨害樹倒扯斷電線！高雄620戶停電緊急搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因受杜蘇芮颱風豪雨影響，導致高雄市桃源區勤和里大樹倒斷，造成桃源區復興里、 拉芙蘭里、梅山里一帶約620戶停電。台電表示，現由桃源區公所派員移除倒斷大樹，並由本處同仁搶修斷落之高壓導線，造成用戶不便本處謹表歉意。

另為確保民眾安全，颱風侵襲期間如發現斷落之導線，請撥打1911通知台電公司派員處理。

▼杜蘇芮豪雨害樹倒扯斷電線！高雄620戶停電緊急搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）