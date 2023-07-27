LIVE／杜蘇芮今最近「南部越晚雨越大」　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

颱風杜蘇芮今早已移動到鵝鑾鼻西南方約190公里的海面上，暴風圈涵蓋南部、東南部的陸地，今日是最靠近台灣的時刻，陸上警戒範圍為苗栗以南14個縣市。台東、恆春持續有強風豪雨，宜花豪雨仍不斷，南部及澎湖則分別在下午與晚上風雨逐漸增強，北部嚴防強陣風及間歇雨。氣象局將於11:40說明颱風最新動態。

▲颱風杜蘇芮今天離台灣最近。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜蘇芮上午10時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 190 公里之海面上，以每小時15轉22公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，七級風平均暴風半徑280公里。

根據最新資料顯示，颱風暴風圈已籠罩南部、東南部陸地，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

▲▼各地24小時風雨預測。（圖／氣象局）※點圖可放大

羅雅尹表示，今日花東降雨持續，東半部雨勢一陣一陣，且伴隨短延時強降雨，恆春半島、屏東降雨增強，其他地區有短暫局部降雨。今日下午到晚上颱風移動到台灣西南側海面，南部降雨明顯增強，今天深夜到凌晨颱風往金門、澎湖移動，這期間金門及澎湖降雨會更劇烈。今晚在西南部容易有陣雨，東半部雨勢會稍微趨緩。

風力部分，今天上午颱風位在台灣西南側，東南部、恆春半島風力強勁，受地形影響，北台灣及金馬也有強陣風，恆春半島、北海岸、蘭嶼、綠島有十到十一級強陣風，北部、東北部、東南部、金馬有九到十級強陣風，今日下午到晚上西南部海面、南部、澎湖風力也會逐漸增強。