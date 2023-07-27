高雄孕婦颱風夜腹痛　夫衝派出所求助！警車開道3分鐘抵醫院

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名31歲陳姓孕婦昨日(26日)清晨在家中突然腹痛，丈夫吳男見狀立刻開車載著妻子陳婦前往高醫，因杜蘇芮颱風來襲緣故，天雨路滑加上途中停等紅燈耗時，恰巧行經派出所，吳男立刻衝入求助。在警車開道下，原本要花費8分鐘的車程，只花3分鐘就抵達醫院，陳婦也平安產下女兒。

▲警方雨中開道助協助即將生產的陳姓孕婦抵達醫院，事後平安順利也產下女娃。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民二分局鼎山所警員陳信豪、張琦與許義澤於26日5時許擔服值班、備勤勤務時，突然一名吳姓男子神情慌張地跑進派出所，急忙向員警求助，表示妻子即將臨盆，急需警方協助。

經了解，原來是住在仁武區的陳姓孕婦，清晨在家中突然感到腹痛，因情況緊急未呼叫救護車，丈夫吳男便自行開車載往高醫，正逢杜蘇芮颱風來襲，所以道路溼滑，車速不敢過快，加上沿途停等紅燈耗費，這時恰巧經過鼎山所時，吳男立刻下車，飛奔至所請求員警協助開道。

▲吳男開車載著要臨盆的妻子，因颱風來襲加上天雨路滑，恰巧行經派出所，情急下衝入所內，請求員警鳴笛開道。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警聽聞後，立即開巡邏警車並沿線鳴笛開道，原本2.6公里要花費8分鐘的車程，降至3分鐘就抵達醫院，平安順利將陳婦送達。事後吳男還打電話至派出所道謝，表示女兒順利出生平安健康，對員警積極熱切的協助深表感激。

警方呼籲，本於為民服務的精神，在緊急情況下警車可以協助開道護送，在高速的駕駛下，民眾仍隨時注意行車安全，另外警方沒有救護設備，因此呼籲民眾如遇緊急救護情形應請求119救護人員及救護車前來，才能得到更妥善的照護。