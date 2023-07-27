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杜蘇芮「較強懸臂」恐掃中2地！　全台風雨時程一次看

▲▼「天氣風險 WeatherRisk」說明，颱風目前已到鵝鑾鼻東南方約170公里海面。（圖／翻攝自粉專「天氣風險 WeatherRisk」）

▲氣象粉專指出，颱風目前已到鵝鑾鼻東南方約170公里海面。（圖／翻攝自粉專「天氣風險 WeatherRisk」）

記者張乃文／綜合報導

中度颱風杜蘇芮影響，氣象局發布陸上及海上颱風警報，苗栗以南、花東、離島等14縣市均列入陸上警戒範圍。氣象粉專也示警，目前颱風已到鵝鑾鼻東南方約170公里的海面，暴風圈籠罩嘉義以南各地，最強的風雨集中在颱風中心約200公里內，包括「恆春半島」、「高屏沿海」仍可能會被較強的「懸臂」掃中，提醒民眾仍需嚴防災害發生。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，颱風目前已到鵝鑾鼻東南方約170公里的海面，正加速往北北西，金門、廈門的方向移動，暴風圈籠罩嘉義以南各地。粉專提到，中央氣象局的雷達已經可以看到完整的颱風結構，掠過呂宋島後，環流明顯緊縮，而目前最強的風雨集中在颱風中心約200公里內。

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「天氣風險 WeatherRisk」示警，「恆春半島」、「高屏沿海」仍可能會被較強的懸臂掃中，須嚴防災害發生。粉專也整理各地可能出現的風雨狀況：

1.花蓮、台東：持續性的強風驟雨將持續至晚間，山區雨量累積快速，有超大豪雨。

2.高屏、恆春半島：現在起至深夜，風雨交加，一陣陣的狂風暴雨，山區有超大豪雨。

3.金門：今日深夜起風雨轉強，明日凌晨至上午颱風中心接近，風雨最劇，明午後風雨轉緩。

4.北北基宜：間歇性的風雨，持續至今晚。

5.雲嘉南、澎湖：午後風雨明顯增強，注意瞬間強風、驟雨，持續至今日深夜。

6.桃竹苗、中彰投：無明顯強風，偶有陣雨。

另外，中央氣象局也發布豪雨特報，其中屏東、花蓮、台東的山區將出現超大豪雨，宜蘭及台東的山區也會有大豪雨發生，前往山區的民眾務必留意自身安全。

陸上強風特報部分，氣象局說明，今日基隆北海岸、屏東地區及蘭嶼、綠島、金門易有10至11級強陣風，桃園以北、宜蘭、東南部沿海空曠地區及馬祖易有9至10級強陣風，桃園以北地區及臺北盆地亦有較強陣風，請特別注意。今下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風，請注意。

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