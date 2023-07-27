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縣市施政滿意度調查　翁章梁蟬聯地方首長滿意度冠軍

▲▼最新施政民調出爐 嘉義縣長翁章梁全台之冠 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲最新施政民調出爐 嘉義縣長翁章梁唯一蟬聯滿意度冠軍的首長，副縣長劉培東(圖右)代表領獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣世界新聞傳播協會公布今年度縣市施政滿意度調查結果，並在台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁是唯一蟬聯滿意度冠軍的首長，施政滿意度更高居全台第一，交通狀況連4年衛冕金獎，各面向也涵蓋8項銀獎，表現亮眼。

▲▼最新施政民調出爐 嘉義縣長翁章梁全台之冠 。（圖／嘉義縣政府提供）

這項調查是一年一次的全國性大規模民調，今年邁入第5屆，除調查縣市長施政滿意度，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」共十一面向。

調查結果出爐，嘉義縣今年收穫2金8銀，除交通狀況連4年鍍金，後疫情時代積極拓展觀光及推廣藝文活動，首度囊括觀光、藝術及幸福感銀獎，其餘表現穩定，治安、經濟、環保、醫衛和社福維持銀獎。

▲▼最新施政民調出爐 嘉義縣長翁章梁全台之冠 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣副縣長劉培東代表領獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣重大建設陸續到位，嘉義科學園區已經動土，馬稠後產業園區、布袋水產精品加值園區，中埔公館和水上南靖產業園區，以及民雄航太園區積極開發中；茶改場總場將南遷嘉義，還有故宮南院二館、投資20億元興建全台第一座現代化朴子屠宰場、民雄福樂安居社會住宅等福利，農工大縣佈局正逐步到位。

26日的頒獎典禮由副縣長劉培東代表翁縣長接下榮耀，劉培東致詞說，接下獎盃代表回應縣民的期待，過去常說嘉義「不中不南」，但翁縣長上任積極開發招商，打造產業及提升就業環境，未來有更多往前走的機會，現在可以說是「亦中亦南」，扮演中南部的核心角色，慢慢找回嘉義人的尊榮感。

「肯定越多，責任越大！」翁章梁感謝鄉親的鼓勵、包容及期許，讓施政滿意度持續蟬聯第一，在農工大縣的基礎上我們「照起工」，會一步一步持續勇敢轉型。

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