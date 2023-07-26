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嘉義縣災害應變中心一級開設　抽水機沙包備戰嚴防淹水

▲▼ 嘉義縣災害應變中心一級開設 翁章梁坐鎮指揮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁坐鎮指揮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中颱杜蘇芮中心位置目前位在鵝鑾鼻南方約 280 公里海面，今明二日將對台灣造成最大影響，因應颱風動態，嘉義縣災害應變中心今午開設二級，傍晚18時升為一級，各單位進駐中心隨時應變，縣長翁章梁第一時間聽取颱風動態簡報及各局處防颱措施，指示落實作業，保障縣民生命財產安全。

▲▼ 嘉義縣災害應變中心一級開設 翁章梁坐鎮指揮 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府災害應變中心26日18時一級開設,除原已進駐單位外,教育處、衛生局、公車處和台灣電力公司都派員進駐，接下來將全天候24小時常駐中心，隨時做出應變處置。

▲▼ 嘉義縣災害應變中心一級開設 翁章梁坐鎮指揮 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，絕對不能輕忽颱風帶來的影響，相關單位事前必須以最高標準做好防颱措施，接下來台灣將受暴風圈影響，風雨逐漸變大，呼籲鄉親遵守縣府提出的指示，自身也要提高警覺，山區及海邊絕對不能去，平安度過可能的風水災危機。

嘉義縣目前尚無淹水及搶修狀況，水利處再次確認抽水站264座、水門546座及228台移動式抽水機完成整備，23座滯洪池均排至最低水位，水門、抽水站、移動式抽水機組正常使用；各鄉鎮市公所已備妥沙包5,265個、太空包510個、沙包袋400個，水利處另備有沙包15,000 個和太空包1,000個，隨時提供調度。

災變中心呼籲鄉親如果身邊傳出任何災情，務必第一時間通報119、110，應變中心將第一時間處理。

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