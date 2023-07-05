　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義爸狠殺妻兒再自戕！一家4口剩1人…外婆帶8歲男童離開傷心地

▲▼ 嘉義水上人倫命案，3死1重傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義水上人倫命案，造成3死1重傷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

文／中央社

嘉義縣吳姓男子被控4月間持刀殺害林姓妻子、2名兒子後自戕，吳男、妻子及大兒子3人不治，小兒子重傷。嘉檢日前偵結，因凶嫌已死亡，不起訴處分；小兒子已康復轉學至中部。

嘉義地檢署的不起訴書指出，涉嫌行凶的38歲吳男與30歲妻子林女育有一對10歲、8歲兒子，住在水上鄉，雙方因時常爭吵鬧離婚，且分居中，原本要簽署離婚協議書，因為了兒子監護權爭執不下，最後不歡而散。

檢方表示，吳男於4月21日凌晨持一把25公分長的水果刀，利用屋外的鋁梯爬上2樓陽台進入臥室內，涉嫌殺害妻子及2名小孩後，則持刀在雙手及頸部自殘並墜樓，吳男父親清晨看見兒子傳與妻兒同歸於盡的訊息趕到現場，吳男、林女及大兒子已不治，小兒子重傷送醫。

▲▼ 嘉義 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

嘉義市聖馬爾定醫院表示，當時重傷男童被送醫時，左頸有1處穿刺傷，導致右胸有氣血胸情形，立即手術治療，住院期間恢復良好，已於5月2日出院休養。

男童就讀國小校長表示，男童治療期間，師長都有前往探望，也將善心人士所捐助未來的學費款項，交給男童長輩；男童恢復狀況佳，看到同學錄製的影片，還會露出微笑，並告訴導師很想回學校上課、與同學一起玩，不過，9月的新學期，男童則轉學至中部的國小就讀。

嘉義縣社會局長張翠瑤今天告訴中央社記者，發生這起不幸事件，令人遺憾，未來應關注這名存活下來男童的生活及心理受創部分，惟恐男童會產生創傷後壓力症候群，在住院及休養期間，社會局都有請心理諮商師進行療癒創傷。 張翠瑤指出，社會局也有召開吳男、林女的家屬會議，並請律師在場說明權利義務，最後，雙方同意男童由外婆帶回中部照顧，離開這個傷心地，社會局也會將男童心理諮商個案轉介至當地的縣市政府負責。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
綠鬣蜥大量出沒！已抓5萬隻　密集畫面曝
馬偕醫強拉樓梯間性侵　學妹輕生身亡
黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　恐遭罰30萬
快訊／阿堂鹹粥「1碗漲到300」　老闆回應了
被太妍取消追蹤！SM正式發聲　粉絲心死：誠意在哪？
快訊／柯文哲開演唱會！　一張8800元「跟BLACKPINK
教育部准了　馬英九邀5校陸生訪台交流
快訊／大巨蛋工人遭電擊！　當場失去呼吸心跳
一家4口剩他1人…外婆帶8歲男童離開傷心地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怕紙箱飛走…小貨車「人肉綁繩」驚險上路！新北警曝罰金

屏東市閃光紅燈路口未停！警方加強取締　最高開罰1800

乾媽撞壞借來的車…賠償談不攏！3煞幫出頭　巷內狠嗆車主還傷人

放射科醫樓梯間性侵學妹！她崩潰輕生留字「人渣」　判決出爐

為幫派扛罪出獄！刺青師斜槓兼差水房年收千萬　詐團12人遭收押

快訊／新店逆子砍下老母親頭顱！花3hrs完成筆錄　殺人罪移送北檢

快訊／大巨蛋驚傳意外！工人遭電擊當場失去呼吸心跳搶救中

雲林再抓3件傾倒廢土案「總量800公噸」　土方業者羈押禁見

嘉義爸狠殺妻兒再自戕！一家4口剩1人…外婆帶8歲男童離開傷心地

男童恐植皮！「Hero Watch」道歉承諾賠償...保險金額曝光

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

怕紙箱飛走…小貨車「人肉綁繩」驚險上路！新北警曝罰金

屏東市閃光紅燈路口未停！警方加強取締　最高開罰1800

乾媽撞壞借來的車…賠償談不攏！3煞幫出頭　巷內狠嗆車主還傷人

放射科醫樓梯間性侵學妹！她崩潰輕生留字「人渣」　判決出爐

為幫派扛罪出獄！刺青師斜槓兼差水房年收千萬　詐團12人遭收押

快訊／新店逆子砍下老母親頭顱！花3hrs完成筆錄　殺人罪移送北檢

快訊／大巨蛋驚傳意外！工人遭電擊當場失去呼吸心跳搶救中

雲林再抓3件傾倒廢土案「總量800公噸」　土方業者羈押禁見

嘉義爸狠殺妻兒再自戕！一家4口剩1人…外婆帶8歲男童離開傷心地

男童恐植皮！「Hero Watch」道歉承諾賠償...保險金額曝光

4所大學申請調漲學雜費　教長：下周公布結果

有開冷氣半夜還被熱醒　他張眼見「萌萌後腦杓」躺臉邊：融化了

微軟FTC法院文件洩露PS5 Slim發表時間　定價399美元與數位版同價

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！270度無敵海景　吹風小酌超chill

「日版柯震東」爆熱戀前女團人氣成員！　打GAME講語音燃愛火

投書外媒談「和平繁榮四大支柱」　賴清德下令基層多宣傳

吃鱈魚狂瀉「恐是油魚」！食藥署另揭2大違規　標示不實最高罰400萬

新賽季誰補楊敬敏位置　毛加恩笑：希望是林書豪

怕紙箱飛走…小貨車「人肉綁繩」驚險上路！新北警曝罰金

地方與中央一同照顧老寶貝　營造安心、安老的宜居竹市

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

社會熱門新聞

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

黑范夫妻告大牙求償千萬　法院分案

昨日加班今日失業　雞湯塊大廠傳惡意解雇

炎亞綸案洩密風暴　北市警局撂重話

獨腿女等電梯挨罵！保全：殘障不代表一切

5億高中生命案啤酒罐有麻醉藥　中檢：受汙染導致

炎亞綸案被洩密！　婦幼警帶甜點向檢方致歉

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

前中姐贏了！周玉蔻蔡玉真烏龍爆料遭起訴

更多熱門

相關新聞

漁業署推廣食魚文化全國巡迴

漁業署推廣食魚文化全國巡迴

為推動食魚文化，漁業署攜手地方政府在全國30所國小巡迴推廣，今(29)日在民雄國小舉行首場「2023鱻旅奇緣─大魚樂家」，由漁業署長張致盛及嘉義縣長翁章梁共同主持，生動戲劇表演及剃魚刺教學讓民雄國小孩子們成為「健康食魚小達人」

嘉義縣衛生局醃漬蔬菜製程輔導

嘉義縣衛生局醃漬蔬菜製程輔導

嘉義縣鄉鎮設置數位中心提升民眾科技興趣

嘉義縣鄉鎮設置數位中心提升民眾科技興趣

嘉義縣呼籲漁友防暑及加強魚塭夏季管理

嘉義縣呼籲漁友防暑及加強魚塭夏季管理

民雄大崎社區全國優良水環境巡守隊優良

民雄大崎社區全國優良水環境巡守隊優良

關鍵字：

嘉義縣殺妻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面