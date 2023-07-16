嘉義竹崎觀音瀑布封閉23年開放了　每cm³含1.2萬負離子助紓壓

▲▼ 嘉義縣竹崎觀音瀑布重新開放 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布早年聞名全台，是不少四五年級生的共同旅遊回憶，過去因地震及風災封閉長達23年，7/16正式重啟，不少鄉親開園前已在現場等待，由嘉義縣長翁章梁、竹崎鄉長曾亮哲等人一同推開步道大門，邀眾人一同欣賞觀音瀑布，感受奔流的磅礡氣勢。

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觀音瀑布位於竹崎鄉文峰村，瀑布四周群山環抱，其中主要瀑布共四座，位於步道頂端的瀑布最為壯觀，奔流懸於林間充滿氣勢，遊客可從不同角度欣賞瀑布，特定角度可見瀑布酷似觀音手持淨瓶柳枝，因此得觀音瀑布美名。

過去文峰村聯外道路受921大地震影響而嚴重崩塌，由嘉邑行善團從中協助，完成仁觀一號、二號橋梁整修，106年橋梁落成後阿里山國家風景管理處接手，重新規劃瀑布休憩設施，設置全新步道、吊橋及旅客休息區。如今由觀音瀑布社區產業合作社經營，期望將觀音瀑布重新打造成嘉義縣熱門旅遊景點。

▲▼ 嘉義縣竹崎觀音瀑布開園首日湧人潮 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，嘉義縣是健行愛好者的天堂，縣內許多規劃完善的步道吸引不少鄉親前來旅遊，今天觀音瀑布重新開放後，歡迎全台鄉親都可以來這裡健行，途中還能欣賞壯闊瀑布，感受充滿負離子的自然氛圍，放鬆身心又減壓。

阿管處長洪維新表示，觀音瀑布每立方公分平均含有1.2萬負離子，對紓壓很有幫助。遊客除了欣賞瀑布，還可預約多項體驗活動，包含草蚱蜢和竹螃蟹DIY、瀑布導覽，讓鄉親能更深入地感受瀑布之美。

通往觀音瀑布道路狹窄，遊客需要將車輛停放在溪心寮停車場，步行約30分鐘或付費接駁至園區，再到步道入口處購買入園票券。5月至10月營業時間為08:00-16:00；11月至4月為08:00-15:00，每週四固定休園。