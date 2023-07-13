翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　王令麟送50%東森幣買氣熱

▲東森電視購物《東森農場》live銷售嘉義水上頂級甜瓜，嘉義縣長翁章梁第10度化身購物專家開賣，一開賣就掀熱烈買氣。左起為東森購物專家怡君、東森購物總經理彭鴻珷、嘉義縣長翁章梁、小農呂世能。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

繼極光哈密瓜之後，嘉義在地農產再出另一顆璀璨新星，是來自水上鄉農會推出的香瓜新品種「翠妞」，口感媲美頂級哈密瓜，且外形猶如「綠翡翠」，是現在貴婦圈最夯的送禮首選，這次更首度在東森農場曝光！為了推廣「翠妞」的魅力，嘉義縣長翁章梁第十度親上東森購物台Live節目，向全國觀眾宣傳翠妞的好，東森購物董事長王令麟也力挺加碼回饋50%東森幣，一開賣就掀起熱烈買氣。

由嘉義水上鄉農會推出的頂級甜瓜「翠妞」，來自溫室職人手栽，以一株一果方式栽種，使養分更能集中，孕育出豐碩果實皮薄、肉厚，吃起來脆甜多汁，消暑解渴且富含豐富營養，連皮也可以一起吃，不少人品嚐後都會大推。不過翠妞栽培過程不易，除了嬌貴易裂果，成功率不到5成，產期大約只有1週甚至更短，產量少、產期短，目前在市場上仍是比較稀少，尤其夯進貴婦圈送禮，一顆飆到399元至500元不等，但有錢也訂不到，相當搶手。

▲▼香瓜新品種「翠妞」，以一株一果栽種，使養分更能集中，特色是皮薄、肉厚、脆甜多汁，連皮也能一起吃。

「嘉義好的產品透過東森購物通路來跟大家見面，每次效果都很好」，10度化身購物專家的翁章梁，有好東西一定會上東森農場分享，這次特地帶來翠妞，節目中只見他也抵擋不了香甜好滋味，直接整顆拿起來豪邁大口啃，直說「洗一洗就可以吃，不用削皮」，購物專家怡君同樣也是從頭吃到尾。而一箱3公斤約5～6顆，超值價只要1,180元，不僅免運費，產地接單現採，新鮮直送，還有50%東森幣獨家回饋，雖然限量開賣，但買氣熱烈，消費者搶在完售前趕緊下單掃貨。

▲▼翁章梁上東森農場和大家分享「翠妞」的好，節目中更直接把整顆拿起來大口啃，抵擋不了翠妞的香甜好滋味。

翁章梁說，翠妞的特色除了香脆，皮薄可以一起吃，再來是口感香氣夠，甜度大約在13～16度，以及過去吃香瓜比較少見綠皮、綠肉，是一個能夠滿足味蕾、視覺、嗅覺，完整五感體驗的瓜果。翠妞和嘉義極光哈密瓜一樣，都是一株一果，種植上具有一定的技術門檻，包括成熟度判斷、水量控制等，不是每個果農可以上手，就像嘉義極光知名度已經很高，但也沒有一窩蜂的人去種，主要就是因為栽種有難度，採收下來也就更顯珍貴。

翁章梁提到，透過東森農場平台和東森購物制度，除了幫助小農，也有助於販售更多農產品，讓消費者買得下手，更容易去品嚐到嘉義農產品的味道，進而提高主動購買的意願，是非常好的一個銷售和促銷管道。每次來到東森農場，就有民眾熱情的說「縣長，我昨天又看到你在賣東西」，顯示出東森通路的強勢，有很多人在看東森購物，而且在縣府與東森購物的雙重把關下，提供給消費者的產品絕對是可以安心購買。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。