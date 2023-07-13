　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　王令麟送50%東森幣買氣熱

▲▼嘉義縣長翁章梁上東森農場。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森電視購物《東森農場》live銷售嘉義水上頂級甜瓜，嘉義縣長翁章梁第10度化身購物專家開賣，一開賣就掀熱烈買氣。左起為東森購物專家怡君、東森購物總經理彭鴻珷、嘉義縣長翁章梁、小農呂世能。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

繼極光哈密瓜之後，嘉義在地農產再出另一顆璀璨新星，是來自水上鄉農會推出的香瓜新品種「翠妞」，口感媲美頂級哈密瓜，且外形猶如「綠翡翠」，是現在貴婦圈最夯的送禮首選，這次更首度在東森農場曝光！為了推廣「翠妞」的魅力，嘉義縣長翁章梁第十度親上東森購物台Live節目，向全國觀眾宣傳翠妞的好，東森購物董事長王令麟也力挺加碼回饋50%東森幣，一開賣就掀起熱烈買氣。

由嘉義水上鄉農會推出的頂級甜瓜「翠妞」，來自溫室職人手栽，以一株一果方式栽種，使養分更能集中，孕育出豐碩果實皮薄、肉厚，吃起來脆甜多汁，消暑解渴且富含豐富營養，連皮也可以一起吃，不少人品嚐後都會大推。不過翠妞栽培過程不易，除了嬌貴易裂果，成功率不到5成，產期大約只有1週甚至更短，產量少、產期短，目前在市場上仍是比較稀少，尤其夯進貴婦圈送禮，一顆飆到399元至500元不等，但有錢也訂不到，相當搶手。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東森農場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼香瓜新品種「翠妞」，以一株一果栽種，使養分更能集中，特色是皮薄、肉厚、脆甜多汁，連皮也能一起吃。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東森農場 。（圖／記者黃克翔攝）

「嘉義好的產品透過東森購物通路來跟大家見面，每次效果都很好」，10度化身購物專家的翁章梁，有好東西一定會上東森農場分享，這次特地帶來翠妞，節目中只見他也抵擋不了香甜好滋味，直接整顆拿起來豪邁大口啃，直說「洗一洗就可以吃，不用削皮」，購物專家怡君同樣也是從頭吃到尾。而一箱3公斤約5～6顆，超值價只要1,180元，不僅免運費，產地接單現採，新鮮直送，還有50%東森幣獨家回饋，雖然限量開賣，但買氣熱烈，消費者搶在完售前趕緊下單掃貨。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東森農場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼翁章梁上東森農場和大家分享「翠妞」的好，節目中更直接把整顆拿起來大口啃，抵擋不了翠妞的香甜好滋味。

▲▼嘉義縣長翁章梁上東森農場 。（圖／記者黃克翔攝）

翁章梁說，翠妞的特色除了香脆，皮薄可以一起吃，再來是口感香氣夠，甜度大約在13～16度，以及過去吃香瓜比較少見綠皮、綠肉，是一個能夠滿足味蕾、視覺、嗅覺，完整五感體驗的瓜果。翠妞和嘉義極光哈密瓜一樣，都是一株一果，種植上具有一定的技術門檻，包括成熟度判斷、水量控制等，不是每個果農可以上手，就像嘉義極光知名度已經很高，但也沒有一窩蜂的人去種，主要就是因為栽種有難度，採收下來也就更顯珍貴。

翁章梁提到，透過東森農場平台和東森購物制度，除了幫助小農，也有助於販售更多農產品，讓消費者買得下手，更容易去品嚐到嘉義農產品的味道，進而提高主動購買的意願，是非常好的一個銷售和促銷管道。每次來到東森農場，就有民眾熱情的說「縣長，我昨天又看到你在賣東西」，顯示出東森通路的強勢，有很多人在看東森購物，而且在縣府與東森購物的雙重把關下，提供給消費者的產品絕對是可以安心購買。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

ET快訊
中職輔助判決重大改革！　下半季執行
警盤查「是不是沒穿內衣」？　北市女哭著回家
黃健瑋老婆甜笑露臉！　近照曝光
快訊／午後雷雨區擴大！　4縣市大雨特報
快訊／女演員被性騷哭不停！　入圍金鐘男配角遭判刑
大咖男星突離開SM！　斬斷17年情
日議員「苦勸居民避難」遇土石坍方！　遭活埋身亡
俊昊、潤娥《王之國》慘了！「評分剩1.8分」　官方3語道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　王令麟送50%東森幣買氣熱

【廣編】稀世珍釀　麥卡倫「The Red Collection 77年」

限量5000張！首張「漢堡王悠遊卡」來了　憑卡吃5大套餐只要89元

超商最新「2款聯名車輪餅」！咬下爆紅豆、奶油餡　加熱吃超療癒

痘痘新剋星！啤酒花x水楊酸抗痘產品大熱銷

統一「纖果食感」以酸甜為靈感 攜手全台22間知名打卡店家創造專屬夏日酸甜回憶

等到了！　超商「霜淇淋買1送1」口味任選爽吃3天

嘿咻有益健康，日本Hen有一套，薄潤到位幸福爆棚

清涼冰棒、衛生紙買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

自己的地球自己救！一樣價錢買水喝　環保新世代更愛時尚無標籤

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

翁章梁帶「翠妞」10度上東森農場　王令麟送50%東森幣買氣熱

【廣編】稀世珍釀　麥卡倫「The Red Collection 77年」

限量5000張！首張「漢堡王悠遊卡」來了　憑卡吃5大套餐只要89元

超商最新「2款聯名車輪餅」！咬下爆紅豆、奶油餡　加熱吃超療癒

痘痘新剋星！啤酒花x水楊酸抗痘產品大熱銷

統一「纖果食感」以酸甜為靈感 攜手全台22間知名打卡店家創造專屬夏日酸甜回憶

等到了！　超商「霜淇淋買1送1」口味任選爽吃3天

嘿咻有益健康，日本Hen有一套，薄潤到位幸福爆棚

清涼冰棒、衛生紙買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

自己的地球自己救！一樣價錢買水喝　環保新世代更愛時尚無標籤

艾美表重返台灣市場　亮色出擊、機械錶不到10萬入手

AI繪圖把基隆景點變美少女　正濱漁港好陽光...廟口夜市超夢幻

青安貸款平均每戶貸537萬　開辦13年34.2萬戶受惠

林子偉交易籌碼？選後仍有風聲　台鋼視為明年重要戰力

分科測驗公民「NCC換照、無人商店」入題　試考生：難易適中

主人暴打粉紅小豬演「舔手會被打」　黑柴猛眨眼：看不懂但我害怕

香噴噴！啦啦隊女神林襄「滾床」唯美畫面曝光

浪貓「煞到狗狗」每天陪散步　跨種族友情見面就翻肚：好喜歡你

想了解毛孩心事？東森寵物3門市消費滿額　「免費體驗」寵物溝通

米其林公布7月9家「新入選餐廳」　4月開幕頂級法餐「睿麗」進榜

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

消費熱門新聞

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

全台通路「激省優惠」一次看

限時6天！超商「美式買11送11」

旅行必備洗衣不便靠日本熱銷神器

超商限時咖啡買1送1、珍奶第2杯10元

漢堡王悠遊卡限量5000張手刀開搶

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」

痘痘新剋星！啤酒花x水楊酸抗痘產品大熱銷

超商最新「2款聯名車輪餅」咬下爆餡

便當夫人的便當難題秘密武器救援

日本Hen有一套薄潤到位幸福爆棚

速食店「漢堡買1送1」今天限定搶

7-ELEVEN推迪士尼潮玩福袋　全套7款快蒐集

速食店9吋比薩買1送1爽吃到月底

更多熱門

相關新聞

吃素愛地球　東森購物「蔬食拌麵」12日電視首賣

吃素愛地球　東森購物「蔬食拌麵」12日電視首賣

在素食潮流席捲下，吃素不再麻煩！東森購物今年推出「蔬食餐盒」廣受消費者歡迎，再接再厲推出「東森農場蔬食煮藝拌麵」，一次推出「味噌拌醬」、「素滷肉拌醬」及「香椿拌醬」三款口味，7/12(三)下午16:10在東森購物電視通路46台LIVE開賣，三款素食拌麵醬，加上寬、細麵各6包，一組僅售899元，還可享受東森幣50%回饋，是素食消費者更方便的新選擇。

藍爵士犬糧「買1送1」再送大肉乾

藍爵士犬糧「買1送1」再送大肉乾

吳宗憲代言日安玩美東森購物首賣

吳宗憲代言日安玩美東森購物首賣

東森購物網、EASY SHOP　推舒適無痕內衣

東森購物網、EASY SHOP　推舒適無痕內衣

黃偉哲13度上東森農場推頂級芒果

黃偉哲13度上東森農場推頂級芒果

關鍵字：

東森購物王令麟小農東森農場ET嚴選小農嘉義小農嘉義香瓜翁章梁香瓜翠妞

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面