食藥署現場調製飲品及冰品稽查專案　台南4家冰品飲料店遭裁罰

▲食品藥物管理署聯合地方衛生局執行「2023年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，台南市有4家冰品飲料店，違反食安法相關規定遭裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為維護現場調製飲料及冰品衛生安全，食品藥物管理署聯合地方衛生局執行「2023年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，台南市新營區民權路 「米里mini」、北區公園路「阿義鳳梨冰」、南紡購物中心「COLD STONE 酷聖石冰淇淋」、中西區永福路1段「決哥手烘咖啡」等4家冰品飲料店，違反食安法相關規定遭裁罰。

「2023年度現場調製飲品及冰品稽查專案」係針對手搖飲料店、青草茶業者、連鎖便利商店、連鎖速食業者等現場調製飲料業者及現場調製冰品業者查核食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示、保存來源文件及抽驗，確認是否符合食品安全衛生管理法相關規定。

這次專案查核371家業者，食品業者登錄、GHP及保存來源文件等項目之缺失，已由地方政府衛生局限期改正屆期複查合格；針對「連鎖飲便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」查核，有26家業者未符合規定；另查獲2家未投保產品責任險；抽驗408件飲料、冰品及其原料，結果6件飲料及冰品未符合食品中微生物衛生標準，以上違規產品及業者已由地方政府衛生局依法處辦。

台南市新營區民權路 「米里mini」，「古味濃紅茶」總熱量與現場標示不符；南紡購物中心「COLD STONE 酷聖石冰淇淋」所販售之巧克力冰淇淋衛生標準不合格；中西區永福路1段「決哥手烘咖啡」未標示總咖啡因含量、茶葉原料原產地、咖啡原料原產地，以上店家均遭台南市衛生局依法裁處。

台南市北區公園路「阿義鳳梨冰」未標示總咖啡因含量、茶葉原料原產地、總糖量及總熱量單位；「冬片春茶」衛生不合格，現場調製飲料標示不合格總公司為夏多利有限公司，所轄台中市政府衛生局依法裁處；抽驗不合格部分，台南市衛生局依法裁處。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，未依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」標示者，係違反食安法第25條第2項，依同法第47條第1項第10款規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

標示不實者，係違反食安法第28條第1項，依同法第45條第1項規定，處新談幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；不符合GHP規定經限期改正而屆期不改正者，將違反食安法第8條第1項，依同法第44條可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；飲料或冰品及其原料違反相關衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，依同法第48條可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。