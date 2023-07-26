台南推動性別平等打造友善職場　勞工局辦「共築希望家園落實性別平權」講座

▲台南市勞工局26日上午在南門勞工育樂中心辦理「共築希望家園，落實性別平權」性別平等議題講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化性別平等意識，推動友善職場，打造黃偉哲市長政見「希望家園」的施政願景，台南市勞工局26日上午在南門勞工育樂中心辦理「共築希望家園，落實性別平權」性別平等議題講座。

邀請國立台南大學性別培力及性平事件防治研究中心中心主任呂明蓁前來授課，本次講座內容包含性別平等相關法令解析、探討性別平權促進措施及推動性別尊重等，因應趨勢所需，職場性騷擾議題近來受社會所關注，如何預防及改善，亦為本次活動所探討之目標。

勞工局王局長指出，在台灣兩性平權已普遍受到重視，台灣女性已能在各行各業中綻放光彩，惟不同性別在職場上受到不平等待遇，亦或遭受不同程度的性騷擾、性別歧視等時有所聞，為能消除性別差異及推動性別教育，本局以辦理講座方式，期能透過專家學者傳授正確理念及知識，進而建立更友善的職場。

實現性別平等需要政府、企業和個人共同努力，本次活動邀請台南市轄下各工會主要幹部、會務人員等人員參與，參加人數達200餘人以上，透過專家學者與各行各業領袖交流，傳達性別平權理念及作法，鼓勵人們反思和改變對性別角色的觀念，期學員們能將獲取的新知，更進一步活用於工作及生活中。落實性別平等不僅對個人有益，也有助於社會的發展和進步，當每個人都能有平等地發揮空間，社會將更和諧、繁榮。