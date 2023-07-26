快訊／國1南下312K事故...拖板車折甘蔗擋路中　全線封閉

▲國道1號南向312.5k發生拖板車與小貨車交通事故。（圖／翻攝高速公路1968）

記者林悅、劉人豪／台南報導

國道1號南向312.5k安定段，今(26日)上午10時56分發生拖板車與小貨車交通事故，全線暫時管制封閉，詳細事故原因仍待釐清。

▲疑小貨車自撞，聯結車煞車不及而撞上。（圖／民眾提供）

據了解，疑似是小貨車自撞後，拖板車因剎車不及而撞上，2車駕駛1名輕傷現場包紮、另1名未受傷，都拒絕送醫，目前真正肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊調查處理中。